Футбол

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандалаЧемпионат 15:39

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
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Мурад Мусаев — о Мамаеве: «У нас с ним были хорошие отношения. Думаю, они не изменятся при встрече»

Sportbox.RU15:04

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Чемпионат15:39

Мурад Мусаев — о Мамаеве: «У нас с ним были хорошие отношения. Думаю, они не изменятся при встрече»

Матч ТВ15:04

Тренер Мусаев: Мамаев знал о возможных проблемах в случае скандальной ситуации

ТАСС15:40

Мурад Мусаев: «Мамаев знал, что у него будут проблемы в клубе в случае попадания в скандал»

Спорт-Экспресс14:50

Мусаев: «Мамаев знал — еще один такой эпизод, и будут большие проблемы. Ужасно, что он в тюрьме»

Sport24.ru14:49

Мурад Мусаев: «С Мамаевым было много разговоров, это не первый случай»

Sports.ru15:44
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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