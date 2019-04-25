Мусаев: «„Краснодару“ не хватает немножко футболистов»Евро-футбол.ру вчера в 16:59

Как следствие, не было той быстроты в атаке. В первом тайме соперник был лучше и острее, потом мы смогли выпрямить ситуацию, забили, потом были шансы, чтобы еще забить, но повторюсь, не хватает нам немножко футболистов.

Экономика Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Происшествия Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.

Политика Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Наука Видеоигры не вредят социальному развитию детей Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Шоу-бизнес Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Происшествия Упавший с дерева гусь сбил девушку с мотоцикла Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку. Инцидент произошел 21 апреля в уезде Лодянь китайской провинции Гуйчжоу и попал на видео.

Политика Путин поручил подготовить план по восстановлению жилья в Забайкалье Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Забайкалье отметил, что в ближайшее время необходимо подготовить и выполнить план по восстановлению жилья в регионе.

Политика «Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Экономика Facebook могут оштрафовать на сумму до $5 млрд Как пишет The New York Times со ссылкой на заявление компании, Федеральная комиссия по торговле США намерена наказать соцсеть за нарушение конфиденциальности.

Происшествия В Хабаровске обрушилась часть жилого дома Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Технологии «Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя Официальный представитель компании «Яндекс» заявил о проведении тестовых испытаний нейронной системы, которая способна определить степень усталости водителя, сообщает «iReactor.ru».

Здоровье Не переедать на Пасху советует Минздрав В России Пасха традиционно отмечается пышным застольем, что может быть опасно для организма.

Общество Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян «В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).

Политика Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.

Здоровье Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Общество Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 рублей Операторы выездного туризма в третий раз отчитались о количестве отправленных за границу клиентах и общей стоимости проданных им туров.

Игры Sony сообщила новую информацию о Days Gone Ранее было сообщено об обновлении, которое вносит в игру еженедельные испытания и хардкорный уровень сложности.

Происшествия Карлоса Гона во второй раз выпустят под залог из тюрьмы Окружной суд Токио принял решение выпустить под залог из тюрьмы бывшего руководителя альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона.

Армия и оружие ООН: военные Афганистана убили больше мирных граждан, чем террористов Согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в стране от рук силовиков погибает больше мирных граждан, нежели боевиков, сообщает 24 апреля Al Arabia.

Происшествия Под Магаданом три человека погибли в ДТП Три человека погибли в четверг в ДТП при лобовом столкновении между поселками Уптар и Сокол под Магаданом, один из погибших – водитель автомобиля Санавиации, перевозивший пациента, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД УМВД России по региону.