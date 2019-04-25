Футбол
Мусаев: «„Краснодару“ не хватает немножко футболистов»Евро-футбол.ру вчера в 16:59
Как следствие, не было той быстроты в атаке. В первом тайме соперник был лучше и острее, потом мы смогли выпрямить ситуацию, забили, потом были шансы, чтобы еще забить, но повторюсь, не хватает нам немножко футболистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мусаев – о ничьей с «Ахматом»: «Краснодару» не хватило эмоций и остроты в атаке»
Бомбардир.рувчера в 19:19
Мурад Мусаев: «„Ахмат“ — хорошая команда, им всегда сложно противодействовать»
Sportbox.RUвчера в 16:47
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 00:05, Ашберн
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 15:43
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Наука
Видеоигры не вредят социальному развитию детей
Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено 23 апреля в 01:24
Шоу-бизнес
Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез
Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено вчера в 15:02
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:32
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Упавший с дерева гусь сбил девушку с мотоцикла
Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку. Инцидент произошел 21 апреля в уезде Лодянь китайской провинции Гуйчжоу и попал на видео.
Обновлено 23 апреля в 10:38
Политика
Путин поручил подготовить план по восстановлению жилья в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Забайкалье отметил, что в ближайшее время необходимо подготовить и выполнить план по восстановлению жилья в регионе.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
Facebook могут оштрафовать на сумму до $5 млрд
Как пишет The New York Times со ссылкой на заявление компании, Федеральная комиссия по торговле США намерена наказать соцсеть за нарушение конфиденциальности.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Хабаровске обрушилась часть жилого дома
Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 09:25
Технологии
«Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя
Официальный представитель компании «Яндекс» заявил о проведении тестовых испытаний нейронной системы, которая способна определить степень усталости водителя, сообщает «iReactor.ru».
Обновлено вчера в 14:56
Здоровье
Не переедать на Пасху советует Минздрав
В России Пасха традиционно отмечается пышным застольем, что может быть опасно для организма.
Обновлено вчера в 06:02
Футбол
Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью. 9 желтых карточек и нереализованный пенальти в концовке
Встреча, за время которой главный арбитр встречи показал игрокам 9 желтых карточек (5 — динамовцам, 4 — футболистам «Шахтера»), имела драматичную концовку.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 рублей
Операторы выездного туризма в третий раз отчитались о количестве отправленных за границу клиентах и общей стоимости проданных им туров.
Обновлено вчера в 23:30
Игры
Sony сообщила новую информацию о Days Gone
Ранее было сообщено об обновлении, которое вносит в игру еженедельные испытания и хардкорный уровень сложности.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Карлоса Гона во второй раз выпустят под залог из тюрьмы
Окружной суд Токио принял решение выпустить под залог из тюрьмы бывшего руководителя альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
ООН: военные Афганистана убили больше мирных граждан, чем террористов
Согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в стране от рук силовиков погибает больше мирных граждан, нежели боевиков, сообщает 24 апреля Al Arabia.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
Под Магаданом три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в четверг в ДТП при лобовом столкновении между поселками Уптар и Сокол под Магаданом, один из погибших – водитель автомобиля Санавиации, перевозивший пациента, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД УМВД России по региону.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита
Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 05:21
Здоровье
Новосибирец едва не умер из-за порока сердца после похудения на 30 кг
Суть спора была проста – его победителем становился тот, кто быстрее сбросит 10 кг.
Обновлено вчера в 08:50