Футбол

Мусаев: «„Краснодару“ не хватает немножко футболистов»Евро-футбол.ру вчера в 16:59

Как следствие, не было той быстроты в атаке. В первом тайме соперник был лучше и острее, потом мы смогли выпрямить ситуацию, забили, потом были шансы, чтобы еще забить, но повторюсь, не хватает нам немножко футболистов.
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Мусаев: «Краснодар» не до конца восстановился после матча с «Зенитом»

Sport24.ruвчера в 17:32

Мусаев – о ничьей с «Ахматом»: «Краснодару» не хватило эмоций и остроты в атаке»

Бомбардир.рувчера в 19:19

Мурад Мусаев: «„Ахмат“ — хорошая команда, им всегда сложно противодействовать»

Матч ТВвчера в 16:47

Мурад Мусаев: «„Ахмат“ — хорошая команда, им всегда сложно противодействовать»

Sportbox.RUвчера в 16:47

Мусаев: «„Краснодару“ не хватает немножко футболистов»

Евро-футбол.рувчера в 16:59

Сафонов: «„Ахмат“ - боевая команда, ждем от них напряженной борьбы»

Soccer.ruвчера в 03:58
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Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 15:43
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Наука

Видеоигры не вредят социальному развитию детей

Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено 23 апреля в 01:24
Шоу-бизнес

Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез

Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено вчера в 15:02
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:32
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 17:05
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

Упавший с дерева гусь сбил девушку с мотоцикла

Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку. Инцидент произошел 21 апреля в уезде Лодянь китайской провинции Гуйчжоу и попал на видео.
Обновлено 23 апреля в 10:38
Политика

Путин поручил подготовить план по восстановлению жилья в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Забайкалье отметил, что в ближайшее время необходимо подготовить и выполнить план по восстановлению жилья в регионе.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте

Обновлено вчера в 21:44
Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика

Facebook могут оштрафовать на сумму до $5 млрд

Как пишет The New York Times со ссылкой на заявление компании, Федеральная комиссия по торговле США намерена наказать соцсеть за нарушение конфиденциальности.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

В Хабаровске обрушилась часть жилого дома

Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 09:25
Технологии

«Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя

Официальный представитель компании «Яндекс» заявил о проведении тестовых испытаний нейронной системы, которая способна определить степень усталости водителя, сообщает «iReactor.ru».
Обновлено вчера в 14:56
Здоровье

Не переедать на Пасху советует Минздрав

В России Пасха традиционно отмечается пышным застольем, что может быть опасно для организма.
Обновлено вчера в 06:02
Футбол

Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью. 9 желтых карточек и нереализованный пенальти в концовке

Встреча, за время которой главный арбитр встречи показал игрокам 9 желтых карточек (5 — динамовцам, 4 — футболистам «Шахтера»), имела драматичную концовку.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие

Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»

Обновлено вчера в 10:16
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 05:55
Политика

Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено вчера в 23:13
Здоровье

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 рублей

Операторы выездного туризма в третий раз отчитались о количестве отправленных за границу клиентах и общей стоимости проданных им туров.
Обновлено вчера в 23:30
Игры

Sony сообщила новую информацию о Days Gone

Ранее было сообщено об обновлении, которое вносит в игру еженедельные испытания и хардкорный уровень сложности.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Карлоса Гона во второй раз выпустят под залог из тюрьмы

Окружной суд Токио принял решение выпустить под залог из тюрьмы бывшего руководителя альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

ООН: военные Афганистана убили больше мирных граждан, чем террористов

Согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в стране от рук силовиков погибает больше мирных граждан, нежели боевиков, сообщает 24 апреля Al Arabia.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

Под Магаданом три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в четверг в ДТП при лобовом столкновении между поселками Уптар и Сокол под Магаданом, один из погибших – водитель автомобиля Санавиации, перевозивший пациента, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД УМВД России по региону.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита

Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 05:21
Здоровье

Новосибирец едва не умер из-за порока сердца после похудения на 30 кг

Суть спора была проста – его победителем становился тот, кто быстрее сбросит 10 кг.
Обновлено вчера в 08:50
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