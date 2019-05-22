Футбол
Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»Sport24.ru 12:41
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Тверской области отравились 11 школьников
В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания.
Обновлено в 13:59
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Интернет
Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде
Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.
Обновлено в 07:53
Кино
Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.
Обновлено в 10:43
Музыка
Гендиректор «Пятницы» Николай Картозия записал альбом
Обновлено в 10:32
Общество
Беглов провел заседание Координационного совета по делам инвалидов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 22 мая, провел большое заседание Координационного совета по делам инвалидов.
Обновлено в 10:25
Здоровье
В России зафиксирован рост заболеваемости раком на 23,7%
Главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что в России в период с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости раком составил 23,7%. По информации РБК, на данный момент на учёте стоит 3,76 млн больных раком.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Педагоги Вологды начали подавать заявки на компенсацию найма жилья
Мера поддержки работников сферы образования, которая предполагает компенсацию 75 % стоимости аренды жилья, действует в областной столице по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова.
Обновлено в 12:11
Общество
В Подмосковье хотят построить очередной опасный объект
Камнем преткновения стало создание очередного мусорного объекта.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Экономика
Центробанк разрешил «Автовазу» не раскрывать информацию
Центробанк освободил «Автоваз» от необходимости раскрывать информацию. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Обновлено в 14:50
Футбол
«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.
Обновлено в 13:27
Интернет
Браузер Tor вышел для устройств на Android
Анонимный браузер Tor официально вышел на Android. Его тестировали с сентября 2018 года.
Обновлено в 08:13
Общество
Кресла для ледовой арены «Байкал» будут от местных производителей
Строительство ледовой арены «Байкал» в иркутском Академгородке идет по графику и ударными темпами.
Обновлено в 07:17
Спорт
Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил документ, в котором рекомендовал сохранить бокс в качестве олимпийского вида спорта, которым он является с 1904 года среди мужчин и с 2012-го - среди женщин.
Обновлено в 14:37
Политика
На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар
Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве
Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Политика
Stratfor: «Северный поток 2» усилит Германию в ущерб Польше
В Stratfor ожидают, что санкции США против России углубят существующие споры внутри ЕС по поводу "Северного потока 2".
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Спорт
Скелетонистка Потылицына родила сына
Российская скелетонистка Ольга Потылицына стала мамой. Утром 22 мая 29-летняя спортсменка родила сына.
Обновлено в 14:45
Игры
Над мобильной League of Legends работают уже больше года
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» вошли в число номинантов премии «МЕДИА-АС-2019»
Для всех подготовлены соответствующие номинации. Среди обладателей премии журналисты телеканала и радио «Звезда».
Обновлено в 11:48
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Здоровье
В Пензе несколько тысяч родителей прошли «Школу материнства»
Обновлено в 06:00
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20