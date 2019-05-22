Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»Sport24.ru 12:41

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.

Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»

Авто В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.

Происшествия В Тверской области отравились 11 школьников В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Интернет Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.

Кино Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.

Общество Беглов провел заседание Координационного совета по делам инвалидов Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 22 мая, провел большое заседание Координационного совета по делам инвалидов.

Здоровье В России зафиксирован рост заболеваемости раком на 23,7% Главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что в России в период с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости раком составил 23,7%. По информации РБК, на данный момент на учёте стоит 3,76 млн больных раком.

Общество Педагоги Вологды начали подавать заявки на компенсацию найма жилья Мера поддержки работников сферы образования, которая предполагает компенсацию 75 % стоимости аренды жилья, действует в областной столице по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова.

Происшествия Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.

Экономика Центробанк разрешил «Автовазу» не раскрывать информацию Центробанк освободил «Автоваз» от необходимости раскрывать информацию. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Футбол «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.

Интернет Браузер Tor вышел для устройств на Android Анонимный браузер Tor официально вышел на Android. Его тестировали с сентября 2018 года.

Общество Кресла для ледовой арены «Байкал» будут от местных производителей Строительство ледовой арены «Байкал» в иркутском Академгородке идет по графику и ударными темпами.

Спорт Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020 Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил документ, в котором рекомендовал сохранить бокс в качестве олимпийского вида спорта, которым он является с 1904 года среди мужчин и с 2012-го - среди женщин.

Политика На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.

Происшествия Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Шоу-бизнес Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.

Политика Stratfor: «Северный поток 2» усилит Германию в ущерб Польше В Stratfor ожидают, что санкции США против России углубят существующие споры внутри ЕС по поводу "Северного потока 2".

Происшествия В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.

Спорт Скелетонистка Потылицына родила сына Российская скелетонистка Ольга Потылицына стала мамой. Утром 22 мая 29-летняя спортсменка родила сына.

Происшествия Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.