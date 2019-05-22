Футбол

Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»Sport24.ru вчера в 12:41

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.
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Мурад Мусаев: Приложим все усилия для достижения чемпионского титула

Советский спортвчера в 12:57

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ планирует сделать еще три трансфера в межсезонье»

Матч ТВвчера в 12:48

Мусаев: сделаем все, чтобы «Краснодар» стал чемпионом в следующем сезоне

РИА Новостивчера в 12:35

Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»

Sport24.ruвчера в 12:41

ФК «Краснодар» приобретет еще трех игроков до конца сезона

ТАССвчера в 13:40

Мурад Мусаев заявил, что «Краснодар» поборется за чемпионство в следующем сезоне

Спорт-Экспрессвчера в 12:36

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ планирует сделать еще три трансфера в межсезонье»

Sportbox.RUвчера в 12:48
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Энергетика

Цены на нефть упали за день почти на 2%

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Общество

Жители домов на Мичуринском проспекте разбили клумбу с надписью «Собянин, уйди!»

Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

В Пакистане прошли испытания баллистической ракеты «Шахин-2»

Обновлено в 02:36
Гаджеты

В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Музыка

Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на «Евровидении-2019»

Сергей Лазарев, занявший на «Евровидении» почетное третье место, прокомментировал пересчет голосов, сделанный в финале международного конкурса.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске отдал «Русфонду» часть долга семьи артистки

Маленький сын Жанны Фриске, представителем которого является Дмитрий Шепелев, отдал «Русфонду» часть крупного долга семьи российской артистки.
Обновлено в 02:26
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы

Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:15
Экономика

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено 21 мая в 19:52
Общество

Соловьева вызвали на дуэль за бесов

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 01:53
Политика

Партия Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство

В своем Фейсбуке Зеленский написал, что старые политики выбрали старую систему, "потому что рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду".
Обновлено вчера в 14:00
Транспорт

Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль

Согласно статистике департамента информтехнологий, у робота получается помочь горожанам вдвое быстрее, чем обычному живому оператору.
Обновлено в 02:05
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе

Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова

В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.
Обновлено в 03:00
Кино

На экраны российских кинотеатров выходит фильм Гая Ричи «Аладдин»

В прокат российских кинотеатров выходит новый фильм «Аладдин» от британского режиссера Гая Ричи.
Обновлено в 01:06
Футбол

«Сельта» продлила контракт с главным тренером

Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено вчера в 15:10
Наука

Ранний зауропод ходил на двух ногах

Большинство зауроподов с длинной шеей всю жизнь ходили на четырех ногах – только такой способ позволял этим огромным существам передвигаться.
Обновлено 20 мая в 09:32
Технологии

Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС

Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .
Обновлено в 01:33
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Политика

Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США

Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Общество

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 17:09
Политика

Вице-премьер Белоруссии Ляшенко встретится с Козаком

Вице-премьер Белоруссии по топливно-энергетическому комплексу Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, встретится со своим российским коллегой Дмитрием Козаком.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников

Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере

Обновлено вчера в 10:58
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