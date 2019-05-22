Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»Sport24.ru 12:41

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.

Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»

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