Футбол

Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»Sport24.ru 12:41

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.
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Мурад Мусаев: Приложим все усилия для достижения чемпионского титула

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Мурад Мусаев: «„Краснодар“ планирует сделать еще три трансфера в межсезонье»

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Мусаев: сделаем все, чтобы «Краснодар» стал чемпионом в следующем сезоне

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Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»

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Мурад Мусаев заявил, что «Краснодар» поборется за чемпионство в следующем сезоне

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Мурад Мусаев: «„Краснодар“ планирует сделать еще три трансфера в межсезонье»

Матч ТВ12:48
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Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
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Первая леди Украины: 20 фотографий из удаленного Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальных сетях после того, как ее муж стал президентом Украины.
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Евразии предсказали гибель из-за Нибиру этим летом

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Китай высоко оценил российские системы РЭБ

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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Общество

В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму

Опрос ВЦИОМ по ситуации с храмом Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге был проведён несвоевременно.
Обновлено в 11:42
Наука

Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции

Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Экономика

Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии

«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Экономика

Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ

Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 18:28
Транспорт

Участок голубой линии московского метро закроют в выходные

Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева

После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.
Обновлено в 05:39
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой, на которой нет СССР

Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

Обновлено в 15:55
Здоровье

В США хотят запретить продажу сигарет лицам младше 21 года

Аналогичные законы были приняты в 14 штатах США, а одна из крупнейших торговых сетей Walmart США запретила продажу табачных изделий лицам младше 21 года, и изъяла из оборота электронные сигареты.
Обновлено в 15:02
Игры

Над мобильной League of Legends работают уже больше года

Обновлено в 09:59
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Политика

Лидер британской Палаты общин подала в отставку

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»

Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Армия и оружие

В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Экономика

ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты

Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 08:22
Космос

Четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз 2.1а» обнаружены в Якутии

Обновлено в 00:52
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Юлию Высоцкую с новой укладкой сравнили со школьницей

Большинство поклонников оценили новый образ любимой актрисы.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли

Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Политика

США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400

США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 18:21
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Общество

В Египте установилась рекордная жара

Рекордная для мая жара установилась в Египте, в четверг столбики термометров в столице страны Каире будут показывать плюс 45 градусов.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 17:57
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