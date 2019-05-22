Футбол

Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»Sport24.ru вчера в 12:41

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.
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ФК «Краснодар» приобретет еще трех игроков до конца сезона

ТАССвчера в 13:40

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ планирует сделать еще три трансфера в межсезонье»

Sportbox.RUвчера в 12:48

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ планирует сделать еще три трансфера в межсезонье»

Матч ТВвчера в 12:48

Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»

Sport24.ruвчера в 12:41

Мурад Мусаев: Приложим все усилия для достижения чемпионского титула

Советский спортвчера в 12:57

Мурад Мусаев заявил, что «Краснодар» поборется за чемпионство в следующем сезоне

Спорт-Экспрессвчера в 12:36

Мусаев: сделаем все, чтобы «Краснодар» стал чемпионом в следующем сезоне

РИА Новостивчера в 12:35
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Хоккей

Шведские СМИ назвали поражение своей сборной от России унижением

Крупнейшее шведское издание Aftonbladet прокомментировало поражение своей сборной в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею от команды России, назвав результат игры «унижением».
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

В ДНР подтвердили задержание украинских военнослужащих

Обновлено вчера в 06:15
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Обновлено 21 мая в 10:37
Политика

The Times: Мэй готовится объявить об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено вчера в 06:42
Политика

Вакарчук раскритиковал идею Зеленского о референдуме

Рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, недавно объявивший о создании собственной политической партии "Голос", на своей странице в Фейсбук раскритиковал план Владимира Зеленского вынести вопрос о переговорах с Россией на всенародный референдум.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Убийце хабаровского пауэрлифтера не удалось обжаловать приговор

Обновлено вчера в 21:29
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Политика

Генассамблея ООН постановила вернуть Маврикию острова Чагос

Обновлено вчера в 15:05
Общество

В Алеппо впервые за 10 лет открылась ночная ярмарка

Обновлено вчера в 22:02
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.
Обновлено вчера в 20:59
Наука

В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей

Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Политика

В Татарстане откроют производство самолетов Т-500

На открытие производства сельскохозяйственных самолетов и аэродрома экспериментальной авиации в Республике Татарстан потребуется порядка 2,5 млрд рублей, заявил 22 мая гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено в 00:59
Происшествия

В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Общество

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 17:09
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски

Американские F-22 сопроводили Ту-95 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе у штата Аляска. Об этом информирует командование США NORAD.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 21:10
Экономика

В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей

Согласно документу, к 2024 году планируется выделить более 43 млрд рублей инвестиций, из которых 6,8 млрд направят на гранты на проекты по разработке и применению технологий, 4 млрд — на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд — на поддержку компаний-лидеров, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Корабли ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Американский эсминец Preble и танкер Walter S. Diehl совершили проход через Тайваньский пролив в целях демонстрации приверженности Вашингтона свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, говорится в заявлении представителей ВМС США.
Обновлено в 00:26
Происшествия

В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков

Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Гаджеты

В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Культура

Трехъязычный музыкально-информационный портал «Век татарской музыки» создадут к 100-летию ТАССР

К 100-летию образования ТАССР в республике создадут музыкально-информационный портал «Век татарской музыки – Татарстан ахэннэре», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
Обновлено вчера в 11:46
Гаджеты

Caviar представила версию Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»

Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

Обновлено вчера в 01:19
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