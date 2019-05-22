Футбол
Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»Sport24.ru вчера в 12:41
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.
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Мурад Мусаев: «„Краснодар“ планирует сделать еще три трансфера в межсезонье»
Sportbox.RUвчера в 12:48
Мурад Мусаев заявил, что «Краснодар» поборется за чемпионство в следующем сезоне
Спорт-Экспрессвчера в 12:36
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Хоккей
Шведские СМИ назвали поражение своей сборной от России унижением
Крупнейшее шведское издание Aftonbladet прокомментировало поражение своей сборной в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею от команды России, назвав результат игры «унижением».
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
В ДНР подтвердили задержание украинских военнослужащих
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Обновлено 21 мая в 10:37
Политика
The Times: Мэй готовится объявить об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Вакарчук раскритиковал идею Зеленского о референдуме
Рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, недавно объявивший о создании собственной политической партии "Голос", на своей странице в Фейсбук раскритиковал план Владимира Зеленского вынести вопрос о переговорах с Россией на всенародный референдум.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Убийце хабаровского пауэрлифтера не удалось обжаловать приговор
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать
Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Политика
Генассамблея ООН постановила вернуть Маврикию острова Чагос
Обновлено вчера в 15:05
Общество
В Алеппо впервые за 10 лет открылась ночная ярмарка
Обновлено вчера в 22:02
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.
Обновлено вчера в 20:59
Наука
В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
В Татарстане откроют производство самолетов Т-500
На открытие производства сельскохозяйственных самолетов и аэродрома экспериментальной авиации в Республике Татарстан потребуется порядка 2,5 млрд рублей, заявил 22 мая гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски
Американские F-22 сопроводили Ту-95 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе у штата Аляска. Об этом информирует командование США NORAD.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей
Согласно документу, к 2024 году планируется выделить более 43 млрд рублей инвестиций, из которых 6,8 млрд направят на гранты на проекты по разработке и применению технологий, 4 млрд — на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд — на поддержку компаний-лидеров, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Корабли ВМС США прошли через Тайваньский пролив
Американский эсминец Preble и танкер Walter S. Diehl совершили проход через Тайваньский пролив в целях демонстрации приверженности Вашингтона свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, говорится в заявлении представителей ВМС США.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Гаджеты
В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone
Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Культура
Трехъязычный музыкально-информационный портал «Век татарской музыки» создадут к 100-летию ТАССР
К 100-летию образования ТАССР в республике создадут музыкально-информационный портал «Век татарской музыки – Татарстан ахэннэре», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
Обновлено вчера в 11:46
Гаджеты
Caviar представила версию Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
Обновлено вчера в 01:19