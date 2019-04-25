Мусаев: «Краснодар» не до конца восстановился после матча с «Зенитом»Sport24.ru вчера в 17:32

В первом тайме показали не лучшую игру, долго переключались из атаки в оборону и наоборот. Во втором тайме смогли переломить ситуацию, забили гол, были еще хорошие моменты и подходы. В целом мы еще не до конца восстановились после матча с «Зенитом».

Мусаев: «Краснодар» не до конца восстановился после матча с «Зенитом»

Политика ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.

Транспорт Проезд в метро Екатеринбурга подорожал до 32 рублей Сегодня правительство Свердловской области одобрило проект постановления о повышении предельного тарифа на проезд в метрополитене Екатеринбурга.

Политика МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Происшествия Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.

Армия и оружие Опубликована военная доктрина Зеленского Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.

Политика Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.

Политика Путин распорядился выплатить ветеранам по 10 тысяч ко Дню Победы Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.

Политика Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.

Политика Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке.

Общество Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон Национальная мясная ассоциация написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.

Происшествия Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП Очередное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы 25 апреля началось с задержкой более чем в полчаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Политика Путин: указ о паспортах РФ для Донбасса не был провокацией Владимир Путин ранее упростил получение гражданства России для жителей Донбасса. Президент РФ подписал соответствующий указ.

Экономика В 2019 году Рособоронэкспорт продал оружия на 4,6 миллиарда долларов Рособоронэкспорт в текущем году поставил оружие за рубеж на сумму 4,9 миллиардов долларов, получил за это средства на сумму 4,6 миллиардов долларов, подписаны контракты на 5,2 миллиарда долларов, сообщил журналистам глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Шоу-бизнес Анжелика Варум смирилась с любвеобильностью Леонида Агутина Звездная семейная пара Леонида Агутина и Анжелики Варум со стороны всегда выглядит практически идеальной, крепкой и просто образцовой.

Общество Врио мэра Липецка извинилась за антисемитское высказывание Исполняющая обязанности мэра Липецка Евгения Уваркина на публичной встрече допустила антисемитское высказывание.

Экономика Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.

Шоу-бизнес Пугачева пообещала поклонникам «сюрприз» к своему 80-летию Певица Алла Пугачева в беседе с журналистами по итогам своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в честь 70-летия примадонны, пообещала, что обязательно порадует поклонников, правда, срок для своего "сюрприза" установила серьезный - 10 лет, как раз к следующему юбилею.

Политика Указом о паспортах для жителей Донбасса Москва послала четкий сигнал Зеленскому Решение президента Владимира Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса стало своеобразным сигналом для нового руководства Украины, считает политолог Андрей Иванов.

Политика Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Кино Вышел новый трейлер «Люди в черном: Интернэшнл» В YouTube опубликован трейлер фильма Ф. Гэри Грея «Люди в черном: Интернэшнл». Премьера фантастического боевика в России состоится 12 июня.

Спорт Андрей Падин: «Уход из сборной стал для меня неожиданностью» Бывший тренер женской резервной сборной России по биатлону Андрей Падин прокомментировал свой уход с занимаемой должности.

Авто УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки» Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Интернет Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.

Политика Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.