Футбол
Мусаев: «Краснодар» не до конца восстановился после матча с «Зенитом»Sport24.ru вчера в 17:32
Андрей Семенов
|2′
|24′
Юрий Газинский
|49′
Виктор Классон
Антон Швец
|63′
|63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
|66′
|68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
|69′
Шарль Каборе
|71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
|73′
|79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
|90′+4′
Александр Мартынович
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
14
Раванелли
23
Швец
11
Силва
18
Балай
19
Иванов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
16
Классон
7
Вандерсон
89
Стоцкий
47
Уткин
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
В первом тайме показали не лучшую игру, долго переключались из атаки в оборону и наоборот. Во втором тайме смогли переломить ситуацию, забили гол, были еще хорошие моменты и подходы. В целом мы еще не до конца восстановились после матча с «Зенитом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мусаев – о ничьей с «Ахматом»: «Краснодару» не хватило эмоций и остроты в атаке»
Бомбардир.рувчера в 19:19
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожал до 32 рублей
Сегодня правительство Свердловской области одобрило проект постановления о повышении предельного тарифа на проезд в метрополитене Екатеринбурга.
Обновлено в 02:40
Политика
МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши
Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Политика
Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти
Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин распорядился выплатить ветеранам по 10 тысяч ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:35
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке
Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке.
Обновлено в 03:56
Общество
Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон
Национальная мясная ассоциация написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Очередное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы 25 апреля началось с задержкой более чем в полчаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:01
Политика
Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке
Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Политика
Путин: указ о паспортах РФ для Донбасса не был провокацией
Владимир Путин ранее упростил получение гражданства России для жителей Донбасса. Президент РФ подписал соответствующий указ.
Обновлено в 06:00
Экономика
В 2019 году Рособоронэкспорт продал оружия на 4,6 миллиарда долларов
Рособоронэкспорт в текущем году поставил оружие за рубеж на сумму 4,9 миллиардов долларов, получил за это средства на сумму 4,6 миллиардов долларов, подписаны контракты на 5,2 миллиарда долларов, сообщил журналистам глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Анжелика Варум смирилась с любвеобильностью Леонида Агутина
Звездная семейная пара Леонида Агутина и Анжелики Варум со стороны всегда выглядит практически идеальной, крепкой и просто образцовой.
Обновлено вчера в 19:14
Общество
Врио мэра Липецка извинилась за антисемитское высказывание
Исполняющая обязанности мэра Липецка Евгения Уваркина на публичной встрече допустила антисемитское высказывание.
Обновлено в 04:56
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала поклонникам «сюрприз» к своему 80-летию
Певица Алла Пугачева в беседе с журналистами по итогам своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в честь 70-летия примадонны, пообещала, что обязательно порадует поклонников, правда, срок для своего "сюрприза" установила серьезный - 10 лет, как раз к следующему юбилею.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Указом о паспортах для жителей Донбасса Москва послала четкий сигнал Зеленскому
Решение президента Владимира Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса стало своеобразным сигналом для нового руководства Украины, считает политолог Андрей Иванов.
Обновлено в 06:16
Политика
Путин на приеме в честь Ким Чен Ына предложил тост за дружбу
Обновлено в 04:25
Политика
Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены
На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 07:28
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Кино
Вышел новый трейлер «Люди в черном: Интернэшнл»
В YouTube опубликован трейлер фильма Ф. Гэри Грея «Люди в черном: Интернэшнл». Премьера фантастического боевика в России состоится 12 июня.
Обновлено в 06:14
Спорт
Андрей Падин: «Уход из сборной стал для меня неожиданностью»
Бывший тренер женской резервной сборной России по биатлону Андрей Падин прокомментировал свой уход с занимаемой должности.
Обновлено в 06:25
Авто
УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»
Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 04:16
Интернет
Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей
Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
Обновлено в 04:43
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Александр Стрелюхин станет председателем правительства области
На должность вице-губернатора, председателя правительства будет назначен Александр Стрелюхин.
Обновлено в 05:08