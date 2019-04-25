Футбол
Мусаев: «Краснодар» не до конца восстановился после матча с «Зенитом»Sport24.ru вчера в 17:32
Андрей Семенов
|2′
|24′
Юрий Газинский
|49′
Виктор Классон
Антон Швец
|63′
|63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
|66′
|68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
|69′
Шарль Каборе
|71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
|73′
|79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
|90′+4′
Александр Мартынович
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
14
Раванелли
23
Швец
11
Силва
18
Балай
19
Иванов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
16
Классон
7
Вандерсон
89
Стоцкий
47
Уткин
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
В первом тайме показали не лучшую игру, долго переключались из атаки в оборону и наоборот. Во втором тайме смогли переломить ситуацию, забили гол, были еще хорошие моменты и подходы. В целом мы еще не до конца восстановились после матча с «Зенитом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мусаев – о ничьей с «Ахматом»: «Краснодару» не хватило эмоций и остроты в атаке»
Бомбардир.рувчера в 19:19
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика
Рада приняла закон об украинском языке
Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 04:12
Политика
Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с РФ
Глава Донецкой Народной Республики после подписания российским президентом указа об упрощении получения паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР, поручил упростить пересечение границы с Россией.
Обновлено в 05:32
Политика
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына завершились тостом
Во Владивостоке 25 апреля состоялась первая в истории встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова
Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.
Обновлено в 01:31
Наука
Ученые назвали страны, которым выгодно глобальное потепление
Ранее экономисты обнаружили, что экономический рост достигает пика в странах, где среднегодовая температура близка к 13°C. Более холодный климат негативно влияет на развитие сельского хозяйства, а более жаркий приводит к снижению производительности и усилению социальных конфликтов.
Обновлено 23 апреля в 10:16
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Экономика
Tesla снова понесла огромные убытки
Обновлено в 02:17
Политика
Александр Стрелюхин станет председателем правительства области
На должность вице-губернатора, председателя правительства будет назначен Александр Стрелюхин.
Обновлено в 05:08
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Россиянина в США обвинили в домогательствах в самолете
Обновлено в 02:44
Политика
Путин на приеме в честь Ким Чен Ына предложил тост за дружбу
Обновлено в 04:25
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Происшествия
МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Пострадавшую в автомобильной аварии певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 04:41
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Общество
Специалисты «Росконтроля» назвали лучший кагор
Обновлено в 03:03
Общество
По решению суда за оскорбление властей оштрафовали первого россиянина
В Новгородской области Чудовским районным судом принято решение о наложении штрафной санкции на местного жителя за публичное оскорбление российских властей.
Обновлено вчера в 04:58
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Масштабная спецоперация: 120 литров чёрной икры изъяты полицией
Задержаны 28 подозреваемых, изъято почти 120 литров икры, сообщает 25 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:02
Игры
Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS
Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.
Обновлено в 05:49
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
Обновлено в 02:30
Политика
Кремль подготовил еще один указ о гражданстве для жителей Донбасса
В ближайшее время будет опубликован еще один указ, касающийся получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР, которые уже находятся на территории РФ.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным
Обновлено в 02:11
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Политика
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Целью минских соглашений дипломат назвал «не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину».
Обновлено в 05:41
Кино
Улыбка Эмилии Кларк в новой серии «Игры престолов» стала мемом
Актриса Эмилия Кларк, которая исполняет одну из ключевых ролей в сериале «Игра престолов», переусердствовала с улыбкой, и интернет-пользователи превратили этот кадр в мем.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Происшествия
СК проверит обстоятельства гибели девочки в московском метро
Следственный комитет проверит обстоятельства гибели девочки на станции "Фрунзенская" Московского метрополитена.
Обновлено в 04:23