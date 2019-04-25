Мусаев: «Краснодар» не до конца восстановился после матча с «Зенитом»Sport24.ru вчера в 17:32

В первом тайме показали не лучшую игру, долго переключались из атаки в оборону и наоборот. Во втором тайме смогли переломить ситуацию, забили гол, были еще хорошие моменты и подходы. В целом мы еще не до конца восстановились после матча с «Зенитом».

Мусаев: «Краснодар» не до конца восстановился после матча с «Зенитом»

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