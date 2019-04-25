Футбол

Мусаев: «Краснодар» не до конца восстановился после матча с «Зенитом»Sport24.ru вчера в 17:32

Ахмат — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
2′
24′
Юрий Газинский
49′
Виктор Классон
Антон Швец
63′
63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
66′
68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
69′
Шарль Каборе
71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
73′
79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
90′+4′
Александр Мартынович
В первом тайме показали не лучшую игру, долго переключались из атаки в оборону и наоборот. Во втором тайме смогли переломить ситуацию, забили гол, были еще хорошие моменты и подходы. В целом мы еще не до конца восстановились после матча с «Зенитом».
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