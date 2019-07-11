Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Юрий Газинский приступит к тренировкам в общей группе в ноябре, а шведский хавбек команды Виктор Классон вернется на поле в начале следующего года, рассказал старший тренер "горожан" Мурад Мусаев.

с чего всё началось

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о травмах полузащитников команды Юрия Газинского и Виктора Классона.

Мусаев: «Классон выбыл до конца года, Газинский — до ноября»

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