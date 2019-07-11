Футбол

Мусаев: «Классон выбыл до конца года, Газинский — до ноября»Sport24.ru вчера в 14:56

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о травмах полузащитников команды Юрия Газинского и Виктора Классона.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Мусаев: Газинский вернется в строй в ноябре, Классон – в начале 2020-го

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Юрий Газинский приступит к тренировкам в общей группе в ноябре, а шведский хавбек команды Виктор Классон вернется на поле в начале следующего года, рассказал старший тренер "горожан" Мурад Мусаев.
РИА Новостивчера в 14:44

Подробнее о событии

Мусаев обозначил сроки восстановления Газинского и Классона

Советский спортвчера в 15:58

Мурад Мусаев: «Газинский выбыл до ноября. У Классона более долгий срок»

Спорт-Экспрессвчера в 15:35

Восстановление Классона после травмы колена займёт более полугода

RT на русскомвчера в 16:26

Мусаев: «Газинский выбыл до ноября. Классон – более чем на полгода»

Бомбардир.рувчера в 15:39

Мусаев: «Классон выбыл до конца года, Газинский — до ноября»

Sport24.ruвчера в 14:56

Мурад Мусаев: «Газинский выбыл до ноября, Классон – более чем на полгода»

Sports.ruвчера в 15:25

Мусаев: Газинский вернется в строй в ноябре, Классон – в начале 2020-го

РИА Новостивчера в 14:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Александр Самойленко стал отцом в четвертый раз

Обновлено в 02:50
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области, сообщил 11 июля портал ngs.ru.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В Великобритании мужчина пытался пробраться в спальню королевы

Вероятно, мужчина вдохновился поступком Майкла Фагана, который в 1982 году смог дважды попасть в спальню Елизаветы II и даже немного с ней поговорить.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

СК возбудил дело после обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе

По факту обстрела журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе возбуждено дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Обновлено в 04:14
Происшествия

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий Иванову.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ

Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Гаджеты

Nintendo представила полностью портативную консоль Switch Lite

Компания Nintendo презентовала полностью портативную консоль Switch Lite.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки

Ожидается, что Федерация гандбола России окажет финансовую помощь семье погибшей спортсменке Ранее сообщалось, что стал известен возможный виновник гибели 20-летней гандболистки.
Обновлено в 04:49
Здоровье

Глава алтайского Минздрава рассказал о мерах против дефицита врачей

Депутаты требуют от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей В Мурманской области такая проверка закончилась увольнением заместителя губернатора, курирующего сферу здравоохранения 3326 30 В частности, уменьшать отток кадров планируется через работу с опытными специалистами, которые готовы уйти на заслуженный отдых из-за усталости.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Зеленский потребовал от Руслана Хомчака - начальника генштаба и главнокомандующего ВСУ, - всем подразделениям ВСУ, занимающихся обнаружением и ликвидацией диверсионных групп, сосредоточить свои усилия на увеличении активности.
Обновлено в 02:55
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как пользоваться смартфонами и другими устройствами с литий-йонными аккумуляторами, чтобы избежать их возгорания.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Лолита отговаривает поклонников от дорогостоящих пылесосов

Испытав устройство в своих руках, певица поняла, что реклама обманула ее. Дело в том, что артистка пыталась использовать пылесос два раза.
Обновлено в 01:08
Культура

Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки

Обновлено в 04:15
Политика

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

Обновлено вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол

Американский рэпер заявил, что нашёл украденную собаку Старриджа

Американский рэпер Killa Fame в социальной сети заявил, что нашёл питомца 29-летнего футболиста, и прикрепил в качестве доказательства видео, на котором присутствует собака, внешне похожая на ту, что ищет игрок.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Кандидат в депутаты Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" и советник президента Украины Никита Потураев предложил переименовать Россию в "Московию", а русский язык - в "российский".
Обновлено в 01:28
Религия

В Москву привезут мощи Петра и Февронии

В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Общество

Билетные операторы подадут совместную жалобу на «Яндекс» в ФАС

Претензии билетного оператора "Кассир.ру" к "Яндексу" намерены поддержать сервисы Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru, сообщил "Коммерсанту" директор по правовым вопросам "Кассир.ру" Илья Ковалевский.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

Депутаты поддержали отставку главы Счетной палаты Татьяны Давыденко

Обновлено в 04:23
Политика

Глава МИД Абхазии развеял иллюзии премьера Грузии

Глава МИД Абхазии Даур Кове призвал грузинских политиков сменить иллюзии на прагматичный подход.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников

Обновлено в 02:30
Происшествия

Экс-замглавы Оренбурга осужден на 2,5 года колонии

«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах местного самоуправления на срок три года»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 04:20
Политика

Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Александрович Газинский
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» и сборной России, занимающий положение вице-капитана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Классон
Шведский футболист
Шведский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» и сборной Швеции. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное