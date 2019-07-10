Футбол

Мусаев: «Газинский выбыл до ноября. Классон – более чем на полгода»Бомбардир.ру вчера в 15:39

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сроках восстановления полузащитников Виктора Классона и Юрия Газинского. Классон получил травму крестообразных связок во время матча квалификации Евро-2020 против Испании 10 июня.
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Мусаев: Газинский вернется в строй в ноябре, Классон – в начале 2020-го

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Юрий Газинский приступит к тренировкам в общей группе в ноябре, а шведский хавбек команды Виктор Классон вернется на поле в начале следующего года, рассказал старший тренер "горожан" Мурад Мусаев.
РИА Новостивчера в 14:44

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Мурад Мусаев: «Газинский выбыл до ноября, Классон – более чем на полгода»

Sports.ruвчера в 15:25

Мусаев: «Классон выбыл до конца года, Газинский — до ноября»

Sport24.ruвчера в 14:56

Восстановление Классона после травмы колена займёт более полугода

RT на русскомвчера в 16:26

Мусаев: «Газинский выбыл до ноября. Классон – более чем на полгода»

Бомбардир.рувчера в 15:39

Мурад Мусаев: «Газинский выбыл до ноября. У Классона более долгий срок»

Спорт-Экспрессвчера в 15:35

Мусаев обозначил сроки восстановления Газинского и Классона

Советский спортвчера в 15:58

Мусаев: Газинский вернется в строй в ноябре, Классон – в начале 2020-го

РИА Новостивчера в 14:44
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
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Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

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