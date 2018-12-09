Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что форвард Ари не поможет команде в заключительном матче группового этапа Лиги Европы с «Севильей».

Мусаев: «Ари не сыграет с „Севильей“, для него год закончен»

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