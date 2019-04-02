Футбол
Муса признан игроком года в НигерииМатч ТВ 12:09
Форвард саудовского «Аль-Насра» Ахмед Муса назван лучшим игроком прошедшего года в Нигерии. В 2018 году Муса стал автором двух забитых мячей на чемпионате мира. Также он помог сборной Нигерии выйти в финальную стадию Кубка Африки впервые с 2013 года.
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