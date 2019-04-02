Футбол

Муса признан игроком года в НигерииSportbox.RU 12:09

Форвард саудовского «Аль-Насра» Ахмед Муса назван лучшим игроком прошедшего года в Нигерии. В 2018 году Муса стал автором двух забитых мячей на чемпионате мира. Также он помог сборной Нигерии выйти в финальную стадию Кубка Африки впервые с 2013 года.
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Экс-футболист ЦСКА Муса признан игроком года в Нигерии

РИА Новости13:46

Муса признан лучшим игроком Нигерии в 2018 году

Советский спорт13:17

Муса признан игроком года в Нигерии

Sports.ru13:50

Муса - игрок года в Нигерии

Soccer.ru12:31

Муса признан игроком года в Нигерии

Матч ТВ12:09

Муса признан игроком года в Нигерии

Sportbox.RU12:09

Муса – игрок года в Нигерии

Спорт-Экспресс12:37
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