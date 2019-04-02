Футбол
Муса отреагировал на приз лучшему игроку года в НигерииSport24.ru 02:24
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса поблагодарил всех за приз лучшему игроку года в Нигерии по версии местной федерации футбола.
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Общество
Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей
Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие
Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы»
Обновлено в 04:44
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Мэром Чикаго впервые стала темнокожая лесбиянка
Мэром Чикаго избрана 56-летняя адвокат, член Демократической партии Лори Лайтфут, она станет первой афроамериканкой и лесбиянкой на этом посту.
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Первый мобильный телефон весил почти килограмм
Обновлено в 00:30
Общество
В Роструде рассказали, сколько дней россияне будут отдыхать в мае
В мае россиян ожидают весенние каникулы, а две рабочие недели, предшествующие отдыху, будут короткими.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой
Информация о результатах вскрытия тел погибших при крушении самолета, на котором летела совладелица S7 Наталия Филева, появится 3 апреля, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Дармштадта.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Мошенник соблазнил 19 женщин, завел шесть детей и сбежал с деньгами
В китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, пойман мошенник, который заводил отношения с женщинами и выманивал у них деньги.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Назван срок поставки в Китай второго полка С-400
Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года.
Обновлено в 03:40
Футбол
Уткин рассказал о своем состоянии после нападения
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Бывший игрок «ПСЖ» подал в суд на Эвра
Бывший полузащитник сборной Франции и "ПСЖ" Жером Ротен заявил в эфире RMC, что подал заявление в суд на экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Патриса Эвра.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
ЦБ: в Минбанке найдены нарушения при валютно-обменных операциях
Временная администрация выявила нарушения при валютообменных операциях Московского индустриального банка (Минбанк), находящегося на санации, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью ТАСС.
Обновлено в 02:52
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Политика
Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:13
Происшествия
WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему
Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Экономика
Ozon отчитался о рекордном росте продаж
Темпы роста стали рекордными за последние 10 лет.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено вчера в 17:43
Энергетика
Кабмин и нефтяники не смогли зафиксировать цены на бензин
Правительство не продлило соглашение с нефтяниками о фиксировании цен на бензин и дизельное топливо, которое было заключено в октябре прошлого года после сильных скачков цен на рынке.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара
Как сообщило красноярское МЧС, были эвакуированы около 800 человек — 715 учащихся и 64 работника школы.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
Обновлено в 02:10
Экономика
Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.
Обновлено вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Айза Анохина живет отдельно от мужа из-за ссор
Айза Анохина живет отдельно от мужа из-за ссор Бизнес-вумен призналась, что у них с мужем сложные отношения.
Обновлено в 02:30
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Х5 открыла первый экспериментальный супермаркет большого формата
X5 Retail (MOEX: FIVE) Group открыла первый экспериментальный супермаркет "Перекресток" большого формата.
Обновлено в 03:41
Футбол
Нападающий Педро Роша покинул «Спартак»
Московский футбольный клуб "Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Педро Роша перешел в бразильский "Крузейро" на правах аренды.
Обновлено в 00:50
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Авто
«Заряженная» Lada Granta Sport выехала на тесты
Lada Granta Sport получит оригинальные передний и задний бамперы, боковую "юбку", спойлер на крышке багажника, специальные литые диски, иное оформление салона с новыми сиденьями, спортивные настройки подвески, задние дисковые тормоза, а также форсированный до 120 л.с. 1.6-литровый двигатель.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Следствие назвало версии взрыва в Военной академии имени Можайского
2 апреля, днем, в одном из корпусов Военной академии имени Можайского прогремел взрыв.
Обновлено в 04:32