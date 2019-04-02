Муса отреагировал на приз лучшему игроку года в НигерииSport24.ru 02:24

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса поблагодарил всех за приз лучшему игроку года в Нигерии по версии местной федерации футбола.

Муса отреагировал на приз лучшему игроку года в Нигерии

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