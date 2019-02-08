Футбол
«Муром» и «Пюник» сыграли вничью на Кубке ФНЛSport24.ru 05:17
На Кипре завершился первый матч стартовавшего сегодня Кубка ФНЛ. В нем российский "Муром" и армянский "Пюник" сыграли вничью — 1:1. "Пюник" вышел вперед на девятой минуте, когда забил Алик Аракелян.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
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