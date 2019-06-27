Футбол
Мурило сыграет с первых минут в матче со «Злином»Советский спорт 09:50
Главный тренер Локомотива Юрий Семин назвал стартовый состав команды на контрольный матч со Злином на сборе в Австрии.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Обновлено в 07:53
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Кино
В сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»
Обновлено в 10:22
Интернет
Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото
Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика
Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов
Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.
Обновлено в 08:20
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»
Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
Наука
Создано эффективное средство против рака
Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности
Поклонники пары надеются, что Дмитрий и Анастасия вскоре объявят о новой беременности.
Обновлено в 11:21
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться в клуб
Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив
Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
Обновлено в 04:38
Происшествия
На строительном рынке Волгограда загорелся склад
"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 09:23
Общество
PR-директор Алибасова рассказал о «затяжном сериале» с отравлением
Шоу с продолжением назвал историю с отравлением Бари Алибасова его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:06
Экономика
Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
ЛНР заявила о выполнении отвода войск с позиций в Станице Луганской
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 10:54
Музыка
Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину после часа клинической смерти
Стабилизировать работу органа удалось за 1 час 5 минут. Ещё через 20 минут пациента положили на операционный стол.
Обновлено в 11:15
Футбол
Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44
Экономика
TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO
TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.
Обновлено в 04:15
Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57
Обновлено в 10:41
Политика
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
По словам политика, "нацистская идеология стала государственной на Украине, и закон о декоммунизации дал право расправляться со всеми советскими деятелями, военачальниками, издеваться над могилами героев".
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Культура
Почему Теодор Курентзис уходит из Пермского театра
Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.
Обновлено в 11:05