Футбол

Мурило сыграет с первых минут в матче со «Злином»Советский спорт 09:50

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Главный тренер Локомотива Юрий Семин назвал стартовый состав команды на контрольный матч со Злином на сборе в Австрии.
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Товарищеские матчи. «Локомотив» с Мурило против «Злина», «Рубин» – «Мордовия»

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
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