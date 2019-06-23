Футбол
Мурило присоединится к «Локомотиву» на сборе в АвстрииНева Спорт 14:45
Как сообщает Sport24, 22-летний футболист 24 июня присоединится к команде в Австрии для подготовки к новому сезону. Ранее сообщалось, что главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин не взял новичка команды Серкейры Мурило на межсезонный сбор в австрийском Бад-Кляйнкирхайме.
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На просмотре в курском «Авангарде» игрок московского «Локомотива»
Друг для друга (Курск)21 июня в 17:28
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У берегов Крыма заметили два военных самолета США
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Сборная Германии вышла в полуфинал Евро-2019 U21
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