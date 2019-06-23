Мурило присоединится к «Локомотиву» на сборе в АвстрииНева Спорт 14:45

Как сообщает Sport24, 22-летний футболист 24 июня присоединится к команде в Австрии для подготовки к новому сезону. Ранее сообщалось, что главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин не взял новичка команды Серкейры Мурило на межсезонный сбор в австрийском Бад-Кляйнкирхайме.

Мурило присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии

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