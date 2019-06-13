Футбол
Мурило прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Локомотивом»Soccer.ru 09:16
Сообщается, что защитник «Крузейро» Мурило Серкейра близок к переходу в «Локомотив». Футболист уже прибыл в столицу России и готов подписать контракт. Ранее отмечалось, что московский клуб готов заплатить за бразильского футболиста 2,5 млн евро.
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