Мурило прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Локомотивом»Soccer.ru 09:16

Сообщается, что защитник «Крузейро» Мурило Серкейра близок к переходу в «Локомотив». Футболист уже прибыл в столицу России и готов подписать контракт. Ранее отмечалось, что московский клуб готов заплатить за бразильского футболиста 2,5 млн евро.

Мурило прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Локомотивом»

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