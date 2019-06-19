Футбол
Мурило официально стал игроком «Локомотива»Нева Спорт 09:43
Бразильский защитник «Крузейро» Серкейра Мурило стал футболистом московского «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников. Отмечается, что футболист выбрал 27-й номер, а контракт с защитником подписан на пять лет.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:04, Вашингтон
Политика
Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским
Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд
Обновлено в 19:03
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Энергетика
Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»
Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:59
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Культура
Объявлен длинный список 12 сезона премии «Просветитель»
Что еще известно: 25 июня будет объявлен длинный список новой номинации для просветительских интернет-проектов — «Просветитель.Digital».
Обновлено в 15:27
Политика
Путин провел совещание по подготовке к прямой линии
В Кремле прошло совещание по подготовке к программе «Прямая линия с Владимиром Путиным».
Обновлено в 16:05
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено в 14:52
Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:51
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".
Обновлено в 00:50
Экономика
ООН предсказала сокращение численности населения в России
В конце 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек. Об этом сообщили эксперты ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 05:28
Общество
Семья Виктора Бута в сентябре посетит его в американской тюрьме
Супруга и дочь российского гражданина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, намерены посетить его в начале сентября текущего года.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Китае пять человек погибли из-за горного обвала
Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 21:44
Политика
Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Гаджеты
Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием
В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой
Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий
В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Политика
Трамп заявил о своей жесткости к России
Американский президент Дональд Трамп, объявляя о своем желании баллотироваться на второй срок, вновь заявил о своем жестком отношении к России.
Обновлено в 22:22
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Общество
Большинство новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю
Против оказался каждый десятый. В пресс-службе портала сообщили о том, что 87% опрошенных выступили за четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 22:27
Технологии
Начала работу платформа для поиска пропавших людей от «Мегафона»
Оператор «Мегафон» сообщил о запуске платформы для поиска пропавших взрослых и детей.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21
В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено в 22:00
Футбол
Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016
«Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», — сказал Алькье, уточнив, что бывший чиновник был задержан исключительно для дачи свидетельских показаний.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Уварова назвала причину развода с режиссером Пикаловым
Обновлено в 06:04