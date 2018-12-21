Футбол

Мурильо официально стал игроком «Барселоны»
МИР 24
19:35

Защитник «Валенсии» и сборной Колумбии по футболу Джейсон Мурильо официально стал игроком «Барселоны». Об этом сообщает «Советский спорт». «Барселона» арендовала защитника «Валенсии» до конца текущего сезона.
МИР 2419:35

Подробнее о событии

«Барселона» арендовала защитника «Валенсии»

Матч ТВ14:08

«Барселона» арендовала защитника «Валенсии»

Sportbox.RU14:08

Мурильо — о переходе в «Барселону»: я исполнил мечту

Чемпионат15:30

«Валенсия» объявила о переходе Мурильо в «Барселону» на правах аренды

Спорт-Экспресс13:47

Мурильо: «Будучи игроком „Лас-Пальмаса“, говорил, что буду играть на „Камп Ноу“ за „Барселону“»

Sport24.ru16:36

«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

Бомбардир.ру13:59

«Барселона» арендовала Мурильо у «Валенсии» с опцией выкупа за 25 млн евро

Sports.ru13:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 23:08, Ашберн
Футбол

Дзюба назвал свой личный список лучших футболистов России

Ранее "Свободная пресса" писала, что Артем Дзюба был признан лучшим футболистом 2018 года по версии РФС.
Обновлено в 21:30
Футбол

«Арсенал» хочет расстаться с Озилом

Лондонский клуб хочет расстаться с немецким футболистом и готов отдать его в аренду в другую команду.
Обновлено в 22:37
Футбол

Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов. В мае этого года казанская команда победила в финале турнира «Любе Чивитанову».
Обновлено в 16:39
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Куинси Промес пойман пьяным за рулем

Бывший лидер «Спартака», ныне выступающий за «Севилью», Куинси Промес был задержан испанской полицией за вождение в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 22:59
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено в 15:26
Футбол

Фабрегас может стать одноклубником Головина

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может продолжить карьеру во Франции. Как сообщается, испанского футболиста намерен подписать «Монако».
Обновлено в 22:08
Футбол

«Интер» вновь попытается купить Модрича

Руководство «Интера» попытается следующим летом приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:40
Футбол

Мутко в РФС может сменить сын Жириновского

Кресло главы Российского футбольного союза (РФС) может занять сын Владимира Жириновского.
Обновлено в 09:14
Футбол

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Обновлено в 16:24
Футбол

Руководство «Реала» не рассматривает вариант с приглашением Моуриньо

Увольнение Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" породило разговоры о возможном возвращении португальца в "Реал", переживающий непростое время.
Обновлено в 19:19
Футбол

Алекс Сандро заключил новый контракт с «Ювентусом»

Обновлено в 11:08
Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

Силва поздравил Мбаппе: «С днем рождения, моя маленькая черепашка»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Тьягу Силва поздравил с днем рождения форварда парижан Килиана Мбаппе.
Обновлено в 10:12
Футбол

ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к итальянскому нападающему «Саутгемптона» Габбьядини

Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбьядини попал в сферу интересов ЦСКА и «Спартака», сообщает Calciomercato.
Обновлено в 19:39
ещё по теме
Джейсон Мурильо
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, защитник клуба «Валенсия» и сборной Колумбии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное