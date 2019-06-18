Мурило обратился к болельщикам «Локомотива» на русском языкеЧемпионат вчера в 22:49

Бразильский новичок московского «Локомотива» Серкейра Мурило, перешедший из «Крузейро», обратился к болельщикам «железнодорожников» на русском языке.

Мурило обратился к болельщикам «Локомотива» на русском языке

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