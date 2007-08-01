Футбол
Мурило: Семин заверил, что все в клубе будут тепло ко мне относитьсяСоветский спорт 07:48
Заверил, что все в клубе будут тепло ко мне относиться. Потом представил меня команде и все время повторял, что необходимо много работать. Напомним, после подписания контракта с Мурило Семин заявил о том, что не знает о возможностях игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Заявление в прокуратуру на родителей детей-инвалидов с просьбой «принять меры прокурорского реагирования» подал мэр г. Кунгура Пермского края.
Обновлено в 07:19
Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
Обновлено в 05:41
Общество
Синоптики пообещали возобновление купального сезона в Москве
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в столице закончатся дожди.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, устроившего поножовщину в метро
В Петербурге на заседании Ленинского районного суда избрали меру пресечения мужчине, который 19 июля набросился с ножом на двух глухонемых пассажиров в вагоне метро на станции "Пушкинской".
Обновлено в 07:23
Происшествия
Пункт пропуска в Донбассе вновь закрыли из-за мины
Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донецкой области второй раз за сутки приостановил работу из-за обнаружения возле него неразорвавшейся мины.
Обновлено в 07:27
Единоборства
Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев, потерявший сознание после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, перенес трепанацию черепа.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека
Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Отправление «Сапсанов» в Петербург задержали из-за сбоя
Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от десяти минут до часа.
Обновлено в 07:39
Футбол
Бурмистров: «Убери Фернандо из „Спартака“ – получится команда второй восьмёрки»
Москвичи победили 1:0 благодаря голу Жиго на последней минуте. Бурмистров отметил, что Спартак бояться не имеет смысла, так как это смешно.
Обновлено в 06:29
Политика
Россия: Путин и Лукашенко посетили Валаамский мужской монастырь
Главы двух государств побывали в Спасо-Преображенском мужском монастыре, где прошла служба, а также посетили Смоленский скит Валаамского монастыря, в котором жил иеросхимонах Ефрем.
Обновлено 18 июля в 08:46
Политика
Оператор британского танкера подтвердил его захват Ираном
Оператор британского танкера Stena Impero подтвердил информацию о его захвате при проходе через Ормузский пролив, об этом говорится в заявлении оператора, распространенном в пятницу.
Обновлено 19 июля в 15:18
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение
В столице Кубани 21 июля объявили штормовое предупреждение.
Обновлено в 07:39
Футбол
Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу
Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончат отбывать сроки в колонии.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол
Гацкан: не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»
Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак».
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Самолет упал на строительный магазин в Германии
Небольшой самолет упал на строительный магазин в Германии. Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
Обновлено вчера в 08:03
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Министр финансов Великобритании уйдет в отставку из-за Бориса Джонсона
Британский министр финансов Филип Хаммонд заявил, что покинет свой пост после того, как Бориса Джонсона объявят новым премьер-министром, сообщает Sky News.
Обновлено в 06:28
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Обновлено в 07:21
Религия
Богатство и власть не помогут «узреть Бога», считает патриарх Кирилл
Положение во власти и уровень материального благосостояния не помогут человеку "узреть Бога", для этого нужно иметь чистое сердце, заявил патриарх Кирилл.
Обновлено в 07:20