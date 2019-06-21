Муриэль перешел в «Аталанту» из «Севильи»РИА Новости 09:17

Нападающий сборной Колумбии по футболу Луис Муриэль, спортивные права на которого принадлежали испанской "Севилье", стал игроком "Аталанты", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Муриэль перешел в «Аталанту» из «Севильи»

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