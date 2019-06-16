Футбол

Муриэль из-за травмы покинул расположение сборной КолумбииBookmaker-ratings.ru вчера в 07:38

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По информации Football Italia, у Муриэля диагностирована травма боковой связки левого. Сообщается, что он уже покинул расположение главной команды своей страны.
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