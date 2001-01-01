Мурад Мусаев перед ответным матчем с «Валенсией»: «В „Краснодаре“ все здоровы»Спорт-Экспресс 06:11

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии" рассказал об ожиданиях перед игрой.

Мурад Мусаев перед ответным матчем с «Валенсией»: «В „Краснодаре“ все здоровы»

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