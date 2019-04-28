Футбол

Мурад Мусаев: «Возможно, „Краснодар“ сыграл немного по счету»Спорт-Экспресс 14:11

Нельзя выделить заднюю или среднюю линии - все хорошо оборонялись. Очень важно было сегодня заработать три очка.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
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