Футбол
Мурад Мусаев: «Возможно, „Краснодар“ сыграл немного по счету»Спорт-Экспресс 14:11
Нельзя выделить заднюю или среднюю линии - все хорошо оборонялись. Очень важно было сегодня заработать три очка.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Музыка
Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети»
В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.
Обновлено 26 апреля в 20:59
Политика
Иран хочет выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Рассматривая варианты реакции на санкции, Тегеран не исключает возможности выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Обновлено в 05:23
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».
Обновлено в 13:53
Происшествия
У Boeing 767 в небе загорелся двигатель
У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Политика
В Кремле заявили о готовности РФ к новым соглашениям в ядерной сфере
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере.
Обновлено в 07:05
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено 26 апреля в 12:28
Общество
Нева за сутки обмелела почти на полметра
Обновлено в 11:58
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено в 12:18
Политика
Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
Обновлено в 14:46
Футбол
Виктор Гончаренко: «Быстрый пропущенный гол поменял игру»
Быстрый пропущенный мяч заставил нас так играть. Гол быстрый пропущенный поменял направление игры.
Обновлено в 14:23
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Транспорт
«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
В Москву возвращаются ночные заморозки
К среде дневная температура немного вырастет - до 14-16 градусов тепла в Москве и до 17 - по области.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Киевское «Динамо» вдевятером обыграло «Львов» в чемпионате Украины
Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве победили "Львов" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 14:44
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше, врачи оценивают состояние как средней тяжести, сообщила РИА Новости в субботу ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол
Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Челси» (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо.
Обновлено в 13:31
Политика
Зеленского обвинили в глупости из-за его ответа Путину
Украинские общественные и политические деятели высмеяли так называемый ответ победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Обновлено в 11:20
Происшествия
На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка
На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Масштабы пожара на складе «Магнита» под Воронежем показали с высоты
В редакцию «Ё!» прислали сделанное квадрокоптером видео масштабного пожара в распределительном центре «Магнита» в селе Нечаевка Новоусманского района.
Обновлено в 05:07