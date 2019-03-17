Мурад Мусаев: «Никогда не видел, чтобы за такое ставили пенальти»Sportbox.RU вчера в 12:31

Никогда не видел, чтобы его ставили за такое. В футболе главная проблема в том, что поставили пенальти, которых не было.

Мурад Мусаев: «Никогда не видел, чтобы за такое ставили пенальти»

Политика Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договорённостей» Президент Украины Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».

Технологии Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.

Армия и оружие Египет купит десятки российских истребителей Су-35 Россия и Египет подписали контракт на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей Су-35.

Происшествия В Москве «заминировали» телецентр на Шаболовке Правоохранительные органы проверяют информацию о минировании здания телецентра на Шаболовке в Москве, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору куриных яиц Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору и правильному хранению куриных яиц, говорится в сообщении на сайте организации.

Политика В США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян Проект предлагает ввести санкции против россиян и граждан других стран, которые оказывают поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Происшествия Обвиняемый в стрельбе в Новой Зеландии отказался от адвоката Обвиняемый в стрельбе в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчёрче 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката и собирается сам представлять себя в суде.

Музыка Умер автор музыки к фильму «Криминальное чтиво» Всемирную известность Дейлу принесла музыкальная композиция Misirlou, с которой начинается фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction, 1994).

Общество Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.

Политика Большинство россиян положительно оценили присоединение Крыма Большинство россиян (88%) положительно оценили присоединение Крыма 5 лет назад, следует из опроса ВЦИОМ.

Общество Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.

Наука Названы вызывающие преждевременную смерть продукты Ученые Северо-Западного университета в США выяснили, что частое употребление яиц и других продуктов с высоким содержанием холестерина повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Космос НАСА предупредило о приближении к Земле крупного астероида Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тысяч километров, свидетельствуют данные на сайте НАСА.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США В июле 2018 года в Совете Федерации отметили, что сокращение вложений России в госдолг США является серьезным снижением зависимости от возможных американских санкций в финансовой сфере.

Политика Президент Австрии призвал Европу «не плясать под дудку Трампа» Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа в вопросах, где есть разногласия.

Экономика Гендиректор Уралвагонзавода раскрыл финансовые показатели корпорации Ранее корпорация не сообщала о финансовых результатах за 2018 год.

Политика Саудовский министр предупредил о вреде новых санкций против России В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.

Наука В Британии установили личность Джека-потрошителя Потрошителем, или «убийцей из Уайтчепела», был польский парикмахер Эйрон Косминский, установили специалисты Ливерпульского университета.

Происшествия Дачник в Ленобласти погиб при распилке снаряда времен войны Безработный мужчина на своем дачном участке в Кировском районе Ленинградской области попытался утилизировать снаряд времен Великой Отечественной войны.

Политика Поляки просят Трампа помочь получить репарации от Германии и России Активисты просят США восстановить "историческую справедливость", добившись от РФ и ФРГ выплаты репараций.

Экономика РБК: платежные системы ограничат тарифы для автосалонов ЦБ РФ разработал совместно с платежными системами Mastercard, Visa и Национальной системой платежных карт (оператор карт "Мир") предложения по снижению банковских тарифов, которые взимаются с магазинов при расчете картами.

Происшествия ФСБ предъявила новые обвинения брату экс-владельца «Росгосстраха» Следственное управление ФСБ России расширило список обвинений бывшему вице-президенту группы «Росгосстрах» Сергею Хачатурову (брату экс-владельца страховой компании Данила Хачатурова), добавив в него растрату имущества принадлежащей ему компании «РГС-активы» на сумму в 2 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Общество К масштабной реформе техосмотра подключили даже Роскомнадзор Масштабная реформа техосмотра, которая потенциально может перевернуть представление российских водителей об эксплуатации автомобилей, постепенно обрастает новыми деталями и поправками к законопроекту.

Происшествия В Москве умер семилетний мальчик-маугли В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.