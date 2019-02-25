Футбол
Мурад Мусаев: «Не понимаю, почему матч не перенесли»Sportbox.RU вчера в 13:23
Александр Зуев
|29′
|39′
Юрий Газинский
Александр Зуев
Данил Глебов
|43′
Сергей Паршивлюк
Иван Новосельцев
|46′
|48′
Урош Спаич
|59′
Кристиан Рамирес
Элдор Шомуродов
|62′
|64′
Шарль Каборе
|67′
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
|67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ульссон
|76′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
Алексей Ионов
Ивелин Попов
|82′
Ивелин Попов
|83′
Ивелин Попов
|87′
Сергей Песьяков
|90′+3′
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
5
6
25
28
|Полузащитник
7
84
|Нападающий
14
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
4
5
6
98
|Полузащитник
7
8
16
|Нападающий
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после гостевого поражения от «Ростова» (0:1) в четвертьфинале Кубка России посетовал на принципиальную позицию соперника относительно переноса матча.
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