Футбол

Мурад Мусаев: Начало матча осталось за «Спартаком»Советский спорт 13:20

Спартак — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
14′
26′
Маурисио Перейра
Софьян Ханни
32′
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
44′
49′
Александр Мартынович
52′
Шарль Каборе
61′
Магомед Сулейманов
Ари
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
64′
66′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
76′
Ари
80′
Вандерсон Соуза
Дмитрий Скопинцев
Софьян Ханни
Денис Глушаков
81′
90′+4′
Александр Мартынович
Начало осталось за Спартаком, мы не справлялись. Во второй половине тайма у соперника закончились силы, и мы стали играть лучше.
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Адвокат, доктор юридических наук, управляющий партнёр Адвокатского бюро «Мусаев и партнёры».
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