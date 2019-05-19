Футбол

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ привык к давлению»Матч ТВ 09:30

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против «Арсенала».
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Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонке

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Тренер «Краснодара»: «Будем бороться за второе место»

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Адвокат
Адвокат, доктор юридических наук, управляющий партнёр Адвокатского бюро «Мусаев и партнёры».
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