Футбол

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ немного изменится в следующем году»Матч ТВ 13:09

«Краснодар» немного изменится в следующем году.
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Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонке

Советский спорт12:33

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ немного изменится в следующем году»

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Мусаев: «„Краснодар“ сделает все возможное, чтобы занять второе место в РПЛ»

Sport24.ru11:50

"Краснодар" в следующем году изменится"

Спорт-Экспресс15:45

Мусаев: «Если бы не кадровый голод, до сих пор были бы в чемпионской гонке»

Евро-футбол.ру11:49

Тренер «Краснодара»: «Будем бороться за второе место»

News.ru12:11

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ немного изменится в следующем году»

Матч ТВ13:09
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Мусаев Мурад Алаудинович
Адвокат
Адвокат, доктор юридических наук, управляющий партнёр Адвокатского бюро «Мусаев и партнёры».
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