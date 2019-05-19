Футбол

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ немного изменится в следующем году»Матч ТВ 13:09

«Краснодар» немного изменится в следующем году.
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Мусаев: «Если бы не кадровый голод, до сих пор были бы в чемпионской гонке»

Евро-футбол.ру11:49

Тренер «Краснодара»: «Будем бороться за второе место»

News.ru12:11

Мусаев: «„Краснодар“ сделает все возможное, чтобы занять второе место в РПЛ»

Sport24.ru11:50

Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонке

Советский спорт12:33

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ немного изменится в следующем году»

Матч ТВ13:09

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ немного изменится в следующем году»

Sportbox.RU13:09

Мусаев заявил, что «Краснодару» было приятно играть с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс12:19
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Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено в 12:27
Футбол

«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Наука

Алгоритм показал последствия изменения климата

Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено вчера в 05:37
Наука

Стекло из пустыни Сахара образовалось в ходе удара метеорита

Загадочное стекло происходит с востока пустыни Сахара и образовалось около 28,5 миллионов лет назад.
Обновлено в 08:58
Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области

Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.
Обновлено в 11:34
Здоровье

Медики назвали главные причины воспаления седалищного нерва

Медики назвали главные причины возникновения ишиаса, а также некоторые способы его лечения.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол

«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат Турции

«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции.
Обновлено в 14:12
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой

Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что не хочет, чтобы скандал влиял на судьбу коалиции Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 08:20
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено в 12:45
Кино

Джонни Уик 3 «побил» «Мстителей» по сборам за уикенд

Третья часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли собрала около 57 миллионов долларов за первые выходные в американском прокате.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Порошенко пожелал Зеленскому удачного президентства

Петр Порошенко, действующий президент Украины, пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому удачи в работе.
Обновлено в 14:15
Музыка

Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019

Обновлено вчера в 18:49
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, есть ли сценарий на шоу «Дом-2»

Обновлено в 11:33
Футбол

«Краснодар» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов

Обновлено в 12:33
Политика

Ракета «Катюша» упала у посольства США в Багдаде

Ракета «Катюша» упала в Зеленой зоне столицы Ирака, где находятся основные министерства и посольства Багдада, в том числе дипмиссия США.
Обновлено в 14:40
Политика

Саакашвили дал Зеленскому первый совет о России

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили дал совет избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Здоровье

Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца

Обновлено в 08:18
Политика

Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

Обновлено в 13:21
Музыка

Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29
Общество

Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж

Обновлено в 01:05
Политика

Вячеслав Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке

20 мая в Бишкеке пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Нижнем Тагиле пожарные спасли жильцов дома из дымовой «ловушки»

Обновлено в 11:29
Политика

Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов

Обновлено в 12:10
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Политика

Пашинян призвал заблокировать все армянские суды

Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
Обновлено в 12:53
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Мусаев Мурад Алаудинович
Адвокат
Адвокат, доктор юридических наук, управляющий партнёр Адвокатского бюро «Мусаев и партнёры».
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