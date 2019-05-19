Футбол
Мурад Мусаев: «„Краснодар“ немного изменится в следующем году»Матч ТВ 13:09
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Футбол
«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Наука
Алгоритм показал последствия изменения климата
Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено вчера в 05:37
Наука
Стекло из пустыни Сахара образовалось в ходе удара метеорита
Загадочное стекло происходит с востока пустыни Сахара и образовалось около 28,5 миллионов лет назад.
Обновлено в 08:58
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области
Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.
Обновлено в 11:34
Здоровье
Медики назвали главные причины воспаления седалищного нерва
Медики назвали главные причины возникновения ишиаса, а также некоторые способы его лечения.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат Турции
«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции.
Обновлено в 14:12
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой
Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что не хочет, чтобы скандал влиял на судьбу коалиции Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 08:20
Кино
Джонни Уик 3 «побил» «Мстителей» по сборам за уикенд
Третья часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли собрала около 57 миллионов долларов за первые выходные в американском прокате.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Порошенко пожелал Зеленскому удачного президентства
Петр Порошенко, действующий президент Украины, пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому удачи в работе.
Обновлено в 14:15
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Футбол
«Краснодар» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов
Обновлено в 12:33
Политика
Ракета «Катюша» упала у посольства США в Багдаде
Ракета «Катюша» упала в Зеленой зоне столицы Ирака, где находятся основные министерства и посольства Багдада, в том числе дипмиссия США.
Обновлено в 14:40
Политика
Саакашвили дал Зеленскому первый совет о России
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили дал совет избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца
Обновлено в 08:18
Политика
Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых
Обновлено в 13:21
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Политика
Вячеслав Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке
20 мая в Бишкеке пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
Обновлено в 10:31
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Политика
Пашинян призвал заблокировать все армянские суды
Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
Обновлено в 12:53