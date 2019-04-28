Мурад Мусаев: «„Краснодар“ мог забить третий мяч»Спорт-Экспресс 14:55

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (2:0) заявил, что его команда доминировала на поле и имела шансы забить третий гол, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ мог забить третий мяч»

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