Футбол
Мурад Мусаев: «„Краснодар“ мог забить третий мяч»Спорт-Экспресс 14:55
Даниил Уткин
|7′
|26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
|34′
Шарль Каборе
|41′
Маурисио Перейра
|45′
|45′+2′
Никола Власич
|46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
|56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|57′
|59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
|70′
|76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
|88′
Никола Власич
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
77
Каборе
33
Перейра
93
Сулейманов
6
Рамирес
85
Игнатьев
16
Классон
35
Акинфеев
2
Фернандес
29
Бийол
50
Бекао
5
Васин
11
Эрнандес
8
Влашич
98
Обляков
77
Ахметов
9
Чалов
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (2:0) заявил, что его команда доминировала на поле и имела шансы забить третий гол, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Политика
НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
Телекомпания НТВ в начале мая запускает шоу "Магия" с ведущим - избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 10:32
Общество
Москвичей предупредили об агрессивных змеях
Обновлено в 15:06
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии
Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, сообщила телеканалу "Звезда" PR-директор артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:48
Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Футбол
Александр Бубнов: «„Краснодар“ специально отдал ЦСКА инициативу»
Хозяева осознанно отдали инициативу сопернику, играли вторым номером на контратаках.
Обновлено в 14:37
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Саммит Россия — КНДР В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Футбол
Иванов не назначил пенальти в пользу ЦСКА
На 31-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА (2:0) арбитр Сергей Иванов в течение одной атаки гостей имел два основания для назначения пенальти в ворота "быков".
Обновлено в 15:37
Театры
«Евгений Онегин» эмигрировал в Китай
Год назад «Евгений Онегин» с успехом был показан на Международном театральном фестивале в Пекине, и китайские продюсеры влюбились в этот дивный спектакль Римаса Туминаса.
Обновлено в 11:17
Политика
В США умер бывший сенатор Лугар
В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»
На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Наука
Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе
Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в Москве
В столице неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Обновлено в 15:24
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Политика
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 14:42
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 13:53
Футбол
Киевское «Динамо» вдевятером обыграло «Львов» в чемпионате Украины
Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве победили "Львов" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 14:44