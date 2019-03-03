Футбол

Мурад Мусаев: «Думаю, зрители довольны матчем»Bobsoccer вчера в 17:48

Спартак — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
14′
26′
Маурисио Перейра
Софьян Ханни
32′
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
44′
49′
Александр Мартынович
52′
Шарль Каборе
61′
Магомед Сулейманов
Ари
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
64′
66′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
76′
Ари
80′
Вандерсон Соуза
Дмитрий Скопинцев
Софьян Ханни
Денис Глушаков
81′
90′+4′
Александр Мартынович
В целом, думаю,зрители довольны матчем. А с точки зрения тренеров есть еще нюансы которые нужно устранять. Ари не мог выйти не поле раньше, он пока не готов играть весь матч после травмы.
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Адвокат, доктор юридических наук, управляющий партнёр Адвокатского бюро «Мусаев и партнёры».
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