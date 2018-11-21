Футбол

Муниаин продлил контракт с «Атлетиком» до 2024 года
Спорт-Экспресс
03:13

Полузащитник "Атлетика" Икер Муниаин продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 30 июня 2024 года.
Спорт-Экспресс03:13

Подробнее о событии

Муньяин продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао

РИА Новости04:14

Футболист Муньяин продлил контракт с «Атлетиком»

RT на русском04:14

«Атлетик» объявил о продлении контракта с Муниаином

Евро-футбол.ру03:38

«Атлетик» продлил с Муньяином контракт до 2024 года

Sport24.ru03:32

Муньяин продлил контракт с «Атлетиком», им интересовались «Ливерпуль» и «Наполи»

Чемпионат03:31

Муниаин продлил контракт с «Атлетиком» до 2024 года

Спорт-Экспресс03:13

Муниаин продлил контракт с «Атлетиком» до 2024 года. В соглашении нет опции выкупа

Sports.ru03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Футбол

Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку

Форвард сборной России Артем Дзюба после поражения от Швеции (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги наций высказал слова благодарности болельщикам.
Обновлено в 05:12
Футбол

Селихов: из-за травмы потребовались специальные бутсы

Обновлено в 04:18
Футбол

Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм

Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.
Обновлено в 04:51
Футбол

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено в 04:51
Футбол

Сергей Прядкин: «Спартак» еще вернется на вершину таблицы

Напомним, после 14 туров Спартак набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Обновлено в 05:15
Футбол

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:10
Футбол

Кан может стать президентом «Баварии»

Экс-голкипер "Баварии" Оливер Кан может занять пост президента мюнхенского клуба.
Обновлено в 05:24
Футбол

Известный журналист сообщил, кто выиграет «Золотой мяч»

Известный итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери поделился информацией о предстоящей церемонии вручения "Золотого мяча", передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:05
Футбол

Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 03:44
Футбол

Агент Погба провел переговоры с «Ювентусом»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола провел переговоры с руководством «Ювентуса».
Обновлено в 03:20
Футбол

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Перишича

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Интера» Ивана Перишича.
Обновлено в 04:43
Футбол

Определился состав дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА

Стал известен состав всех четырех дивизионов (лиг) следующего розыгрыша нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги наций, который в текущем сезоне проводится впервые.
Обновлено в 03:04
Футбол

«Спартак» отказался платить 5 млн евро за полузащитника «Ростова»

Обновлено в 05:03
Футбол

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»

Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 03:01
Футбол

Борис Игнатьев: «Кроме Лунева, даже не знаю, кого выделить в составе сборной»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от игры национальной команды в групповом матче Лиги наций против команды Швеции (0:2). — Есть вещи, которые повлияли на конечный результат.
Обновлено в 04:42
ещё по теме
Икер Муньяин
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Атлетик Бильбао». Выступал в сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетик Бильбао
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Бильбао, Страна Басков, выступающий в испанской Примере. Клуб был основан в 1898 году, с 1928 года выступает в Примере. Из всех клубов основателей лишь «Атлетик», «Реал Мадрид» и «Барселона» ни разу не покидали высший испанский дивизион. «Атлетик» - один из самых титулованных клубов Испании. Он восемь раз выигрывал чемпионат страны и двадцать четыре раза побеждал в Кубке Короля.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное