Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»Собака.ru 04:34

Walt Disney анонсировала перезапуск приключенческого анимационного сериала «Чип и Дейл». Обновленный проект будет насчитывать 39 мини-серий, продолжительностью по семь минут. Сюжет расскажет о приключениях бурундуков в большом городе.
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Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»

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Disney перезапустит мультфильм «Чип и Дейл»

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Афиша Dailyвчера в 15:53

Перезапуск мультсериала «Чип и Дейл» и первый тизер The Owl House

Мир фантастикивчера в 12:46
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WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
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В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева

"Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен", - сообщили в пресс-службе.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге

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Отмечается, что Айварас Абромавичус является гражданином Литвы. Информация была опубликована на официальном сайте президента.
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Кино

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Происшествия

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Обновлено в 09:58
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Кофе помог ребенку избавиться от редкого генетического заболевания

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Напомним, что после смерти актрисы имущественные споры начались уже между ее детьми Евгением и Зиновией, которых она родила в браке с Георгием Пусепом.
Обновлено в 03:11
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Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
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Станислав Черчесов: Чалов сидел на скамейке заслуженно

Станислав Черчесов: Ионов забил гол. Чалов сидел на скамейке запасных, причем заслуженно.
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Из стен Омского автобронетанкового инженерного института вышли очередные офицеры

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Обновлено вчера в 08:48
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Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Полиция проводит проверку по факту того, что двое детей в Серове подожгли венки и устроили пожар у Вечного огня, сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
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В День России в Кремле прошло чествование лауреатов Государственной премии РФ "за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности".
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Один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире. Основанная 16 октября 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11 парков развлечений и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится американская телерадиовещательная компания.
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