Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»Собака.ru 04:34
Walt Disney анонсировала перезапуск приключенческого анимационного сериала «Чип и Дейл». Обновленный проект будет насчитывать 39 мини-серий, продолжительностью по семь минут. Сюжет расскажет о приключениях бурундуков в большом городе.
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Disney перезапустит «Чипа и Дейла» и снимет продолжение «Корпорации монстров»
Афиша Dailyвчера в 15:53
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