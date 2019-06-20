Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценамиКиноафиша России вчера в 10:10

В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
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В кинотеатрах покажут «Мстители: Финал» с новыми сценами

ТАСС03:28

«Мстители: Финал» вновь покажут в кинотеатрах ради дополнительных сборов

Телеканал 360°вчера в 15:26

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры

РИА Новостивчера в 19:45

Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры

Газета.Ruвчера в 17:41

На экраны выйдет полная версия финала «Мстителей»

Коммерсантъвчера в 23:59

«Мстители: Финал» вернутся в американские кинотеатры с дополнительными сценами

КиноПоисквчера в 10:39

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами

Киноафиша Россиивчера в 10:10
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Экономика

В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Гаджеты

Утечка раскрыла цены видеокарт NVIDIA RTX Super

Инсайдеры назвали предполагаемые цены на модели GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2060 Super (названия условны).
Обновлено вчера в 15:49
Политика

ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным

Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Финансы

Курс доллара обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Политика

В ДНР и ЛНР отвергли условие Украины для снятия блокады Донбасса

В ДНР и ЛНР ответили представителю Украины в контактной группе Леониду Кучме на условие снятия с Донбасса экономической блокады.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб

Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Транспорт

Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 появились у российских дилеров

Накануне два флагманских внедорожника GAC GS8 были замечены на автовозе в Московской области.
Обновлено в 03:24
Экономика

«Энел Россия» договорилась продать Рефтинскую ГРЭС «Кузбассэнерго»

"Энел Россия" подписала договор о продаже компании "Кузбассэнерго" Рефтинской ГРЭС за не менее чем 21 млрд руб. без учета НДС, говорится в сообщении "Энел Россия".
Обновлено в 02:58
Хоккей

Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ

Обновлено в 02:12
Футбол

Леонид Федун — о «Спартаке», Каррере, Кононове, Аленичеве, агентах

1. Леонид Федун прямо говорит, что без его участия «Спартаку» грозила бы участь «Торпедо» или «Динамо».
Обновлено в 02:00
Политика

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.
Обновлено вчера в 22:17
Авто

Завод Ford во Всеволожске прекращает работу

Обновлено в 03:23
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Экс-глава Интерпола признался в получении взяток

Бывший глава Интерпола и экс-заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй признался, что получал взятки.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Общество

В Екатеринбурге появилось граффити, посвященное Владимиру Соловьеву

Обновлено в 02:19
Общество

Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую на окраину Норильска

Что заставило белую медведицу пройти почти более 500 км, предстоит выяснить ученым.
Обновлено в 03:25
Политика

Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом

Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Обновлено в 02:39
Футбол

«Балтика» арендует лучшего игрока молодежки ЦСКА

Обновлено в 04:08
Происшествия

Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела

Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу

Пропавшая несколько дней назад спортсменка Елена Рухляда найдена живой в лесу под Новосибирском.
Обновлено вчера в 11:42
Хоккей

Купер: Овечкин — зверюга, поэтому ему удаётся оставаться лучшим

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высоко оценил мастерство капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Обновлено в 03:28
Гаджеты

Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

В Шиесе протестующих штрафуют за оскорбление власти

Дела на противников строительства мусорного полигона заводятся по статье об оскорблении власти.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика

Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы

В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Баскетбол

«Бруклин» сомневается в подписании Кайри Ирвинга без Кевина Дюрэнта

Обновлено в 03:15
Наука

Люди унаследовали тонкое обоняние от неандертальцев

Исследование показало, что генетическое «наследство» связано с обонянием и, возможно, подарило людям возможность чувствовать некоторые запахи, сообщает eLife.
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Кевин Файги
Американский продюсер
Американский продюсер и глава Marvel Studios, известный благодаря продюсированию высокобюджетных экранизаций комиксов компании Marvel Entertainment. Газета The New York Times в 2011 году назвала Файги «одним из самых могущественных людей в кино».
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