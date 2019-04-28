Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд в мировом прокатеLife.ru вчера в 22:40

Завершающая часть супергеройской серии фильмов от Marvel "Мстители: Финал" в первые дни проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги. Об этом сообщает телеканал CNN.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Без субботы и воскресенья фильм «Мстители: Финал» уже побил рекорды премьерного уик-энда в мировом и международном кинопрокате

Кинобизнес сегоднявчера в 14:06

Последняя часть фантастического фильма «Мстители. Финал» установила рекорд по сборам в день премьеры

Эхо Москвы02:30

Финальная часть «Мстителей» установила рекорд по кассовым сборам в первые дни проката

Говорит Москвавчера в 23:55

CNN: новые «Мстители» установили рекорд по мировым сборам за день до конца первого уикенда

ТАССвчера в 18:59

Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры

Коммерсантъ01:59

Фильм «Мстители 4: Финал» претендует на 1,1 миллиарда за выходные

Kinonews.ruвчера в 15:27

Кассовые сборы в Америке за пятницу, 26 апреля: фантастический, рекордный старт фильма «Мстители: Финал»

Страницы Воронежской культурывчера в 03:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Происшествия

В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

Обновлено в 00:40
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Политика

Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270

Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Технологии

Танцы вместо фитнеса: можно ли заменить беговую дорожку на фламенко

Многие уверены, что при фламенко работают ноги и спина, при танце живота — поясница и пресс, а латиноамериканская фитнес-программа бодрит весь организм.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве

Обновлено в 04:16
Транспорт

ГИБДД оштрафовала участников стихийного автослета напротив УПИ

Сотрудники Госавтоинспеции накануне, 27 апреля, оштрафовали участников автосходки напротив УПИ.
Обновлено в 05:12
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Политика

Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины

Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Здоровье

Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек

Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 05:13
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

Тегеран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как один из вариантов ответа на ужесточение санкционной политики Соединённых Штатов.
Обновлено в 04:38
Политика

Сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции в районе Бодрума рассказали РИА Новости о своих встречах с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, который там отдыхает с пятницы.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

Apple удаляет приложения для родительского контроля

Программы, позволяющие контролировать время использования смартфонов и планшетов, удаляются из магазина App Store из-за политики компании Apple.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Путин назвал тему возможных переговоров с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности проведения переговоров с избранным президентом Украины комиком и шоуменом Зеленским.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

В ФРГ связали «Северный поток-2» с будущим немецкой экономики

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг поддержала «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 09:49
Общество

Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая

Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье

В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено вчера в 12:32
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Экономика

Ингушетия получит более 5,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов

Республика Ингушетия получит на реализацию приоритетных национальных проектов 5, 526 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное