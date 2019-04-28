Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд в мировом прокатеLife.ru вчера в 22:40
Завершающая часть супергеройской серии фильмов от Marvel "Мстители: Финал" в первые дни проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги. Об этом сообщает телеканал CNN.
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Финальная часть «Мстителей» установила рекорд по кассовым сборам в первые дни проката
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Кассовые сборы в Америке за пятницу, 26 апреля: фантастический, рекордный старт фильма «Мстители: Финал»
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