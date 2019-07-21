Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборовREGNUM 04:06

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов. Об этом сегодня, 21 июля, пишет журнал Variety со ссылкой на The Walt Disney Company. На 20 июля «Мстители: Финал» собрал в прокате по всему миру более $2,78 млрд.
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