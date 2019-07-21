Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»Киноафиша России 11:51
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории. Кинокомикс собрал 2,790,2 млрд долларов в мировом прокате.
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Здоровье
Больницу в Забайкалье проверят после жалоб пациентов на стирку бинтов
Минздрав Забайкальского края пообещал провести служебную проверку после того, как жители поселка Вершино-Дарасунское пожаловались на отсутствие лекарств и элементарных расходных материалов в местной больнице.
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Путешествия
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Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 15:15
Наука
Физикам удалось повысить скорость работы квантового компьютера
Недавно сотрудники университета Нового Южного Уэльса сообщили, что им удалось увеличить скорость работы квантового компьютера в 200 раз.
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Авто
УАЗ Патриот получит дизельный двигатель от Ford
По данным бельгийского дилера марки УАЗ, в обновленной версии «Патриота» будет не только изменена внешность, но также и модернизирована рама.
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Кино
Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»
Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
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Армия и оружие
Народная милиция ЛНР не зафиксировала обстрелов с начала перемирия
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) не зафиксировала обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 00:00 часов 21 июля, когда вступило в силу новое перемирие.
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Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
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Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 06:58
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
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Обновлено в 16:40
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки персональных данных клиентов
Роскомнадзор проверил информацию об утечке почти полумиллиона данных клиентов интернет-магазина Ozon и пришел к выводу, что сведения были собраны неизвестными лицами из различных источников, а компания сделала все, чтобы обезопасить своих пользователей.
Обновлено в 17:25
Политика
Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры
США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 16:28
Кино
Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 04:30
Футбол
В РПЛ боятся конфликтов на матче «Тамбов» — «Спартак»
Российская премьер-лига (РПЛ) боится, что на матче третьего тура чемпионата России между "Тамбовом" и "Спартаком" может случиться повторение инцидента игры второго тура, передает Sport24.
Обновлено в 16:46
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
"Краснодар" тоже начинает свой путь с третьего квалификационного раунда, но не Лиги Европы, а гораздо более престижной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
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Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 19:05
Спорт
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии
Обновлено в 17:37
Происшествия
Цирковая гимнастка сорвалась с высоты в Москве
В Москве упала с высоты воздушная гимнастка. По некоторым данным, в результате падения с высоты двух метров она повредила ребро.
Обновлено в 14:23
Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
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Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 16:05
Футбол
Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игре
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.
Обновлено в 14:40
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 14:01
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду Украины
Обновлено вчера в 17:21
Футбол
Сборная России по пляжному футболу сыграет с Молдавией в плей-офф отбора на ЧМ
Сборной России в 1/8 финала предстоит встретиться с командой Молдавии.
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Наука
Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 07:06