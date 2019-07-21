Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»Киноафиша России 11:51

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Piter.tv
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Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории. Кинокомикс собрал 2,790,2 млрд долларов в мировом прокате.
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