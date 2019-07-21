Кино
«Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в историиNews.ru 20 июля в 23:31
Завершающая лента кинофраншизы «Мстители» обойдёт рекорд блокбастера «Аватар» по мировым кассовым сборам. Для того, чтобы стать самым коммерчески успешным фильмом в истории, ленте не хватает еще $500 тысяч и нет никаких сомнений, что они будут собраны в ближайшее время.
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