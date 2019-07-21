Завершающая лента кинофраншизы «Мстители» обойдёт рекорд блокбастера «Аватар» по мировым кассовым сборам. Для того, чтобы стать самым коммерчески успешным фильмом в истории, ленте не хватает еще $500 тысяч и нет никаких сомнений, что они будут собраны в ближайшее время.

Происшествия В Великобритании чайка похитила чихуахуа Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

Происшествия В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Политика Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».

Политика Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Финляндии "бредом сивой кобылы".

Армия и оружие Названы сроки начала огневых испытаний двигателя ракеты «Союз-5» Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5» запланированы на вторую половину декабря 2019 года.

Политика Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.

Политика Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он никуда не исчезал, а отправился в "официальный отпуск".

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть Американская газета The Washington Post заподозрила китайскую компанию Huawei в том, что она «тайно помогла властям КНДР создать беспроводную сеть».

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Шоу-бизнес Максим Виторган засветился на отдыхе с Нино Нинидзе Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе были замечены на отдыхе в Одессе, где они провели несколько дней.

Авто На машины для российских гаишников выделили 6,4 млрд рублей Министерство внутренних дел России закупит новые патрульные автомобили на 6,4 млрд рублей.

Шоу-бизнес Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.

Экономика Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.

Спорт Ефимова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом Сегодня, 22 июля, россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат в полуфинале чемпионата мира в южнокорейском Куванджу на дистанции 100 м брассом.

Авто Бэтмобиль за 78,5 млн рублей попал в аварию В результате аварии, случившейся во Франции, крутой супергеройский автомобиль за 1 млн фунтов стерлингов (78,5 млн руб.) буквально развалился на части.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.