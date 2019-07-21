Кино

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в историиVSE42 Новости вчера в 22:25

Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории. Последняя часть "Мстителей" установила новый мировой рекорд по кассовым сборам. Она обогнала фильм Джеймса Кэмерона "Аватар", который вышел в 2009 году.
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Отомстили почти на 3 млрд долларов: «Мстители: Финал» обогнали «Аватар»

BFM.ru09:50

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«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

Коммерсантъ04:56

Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

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Последние «Мстители» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом

РБКвчера в 12:47
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Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:21
Экономика

В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
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Политика

В МИД России назвали выборы в Раду «голосованием надежды»

Сайт kp.ru писал, что по итогам обработки свыше 76% бюллетеней на выборах в Раду лидирует партия действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
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Речь идет об установлении так называемого охотничьего минимума — нового экзамена, который будет необходимо сдать каждому желающему получить охотничий билет.
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Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

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Обновлено в 06:16
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В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
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Футбол

«Спартак» договорился с «ПСЖ» о переходе игрока сборной Уругвая

По сообщению издания De Telegraaf, полузащитник голандского «ПСВ» и сборной Уругвая Гастон Перейро станет игроком «Спартака».
Обновлено в 19:35
Спорт

Ефимова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом

Сегодня, 22 июля, россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат в полуфинале чемпионата мира в южнокорейском Куванджу на дистанции 100 м брассом.
Обновлено в 08:37
Общество

Мутко поручил выдать компенсации пострадавшим в Приангарье до 27 июля

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил выдать все компенсации пострадавшим от паводка в Иркутской области до 27 июля.
Обновлено в 10:49
Общество

Наркобарон Коротышка обжаловал приговор о пожизненном заключении

Глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман, более известный как Коротышка (Эль Чапо), подал апелляцию на свое пожизненное заключение.
Обновлено в 20:43
Общество

В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже

В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".
Обновлено в 04:27
Политика

Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США

Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
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Россияне предложили назвать трассу М11 «За шавермой»

Самым популярным у россиян названием трассы М11 Москва–Санкт-Петербург стало «За шавермой/За шаурмой».
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Интернет

Google Assistant позволит отправлять сообщения с экрана блокировки

В последней бета-версии приложения появилась команда "Отправить текст", которая работает прямо с экрана блокировки, пишет ресурс iXBT.Теперь Google Assistant можно сказать, чтобы помощник отправил сообщение любому контакту, и продиктовать текст, при этом смартфон останется заблокированным.
Обновлено в 13:36
Транспорт

Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой

Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено в 19:37
Футбол

«Краснодар» в ЛЧ сыграет с «Порту», а должен был с киевским «Динамо»

В Ньоне, пригороде Женевы, 22 июля состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в который впервые в своей истории попал футбольный клуб «Краснодар».
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Авто

JAC выпустит новый лифтбек с дизайном под Maserati

Компания JAC анонсировала выход нового лифтбека. Накануне пресс-служба китайского автогиганта распространила эскизы модели.
Обновлено в 07:22
Политика

Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и России

Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон об отношениях российской и украинской стороны.
Обновлено в 17:52
Происшествия

В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Обновлено в 18:59
Происшествия

Нашествие змей началось после наводнения в Иркутской области

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Гаджеты

Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп

Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
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Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

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Партия Зеленского лидирует по результатам обработки 1% протоколов

Обновлено вчера в 17:03
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Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га

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В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»

Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Турецкие СМИ назвали сигналом для НАТО поставки Анкаре российских С-400

В статье Türkiye сообщается, что назначенное на середину июля начало поставок С-400 совпадает с годовщиной попытки переворота в Турции (издание называет его «попыткой оккупации, спонсируемой НАТО»).
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