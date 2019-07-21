Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории. Последняя часть "Мстителей" установила новый мировой рекорд по кассовым сборам. Она обогнала фильм Джеймса Кэмерона "Аватар", который вышел в 2009 году.

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории

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