Кино
«Мстители: Финал» назван самым кассовым фильмом в историиSostav.ru 05:55
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия». Лента сдвинула с первого места предыдущего обладателя этого звания. Это блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар», вышедший в 2009 году, и продержавшийся на первом месте на протяжении последних 10 лет.
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с чего всё началось
Как уточняет Box Office Mojo, сборы новых «Мстителей» Энтони и Джо Руссо составили $2,790 млрд по всему миру, а «Аватара» Джеймса Кэмерона — чуть меньше, $2,789 млрд.RT на русском11:44
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Кино
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