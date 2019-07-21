с чего всё началось

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия». Лента сдвинула с первого места предыдущего обладателя этого звания. Это блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар», вышедший в 2009 году, и продержавшийся на первом месте на протяжении последних 10 лет.

Кино Охотника за вампирами в новом фильме «Блейд» сыграет Махершала Али Студия Marvel объявила о перезапуске кинофраншизы "Блейд", главную роль сыграет Махершала Али, передает портал tvrain. ru.

Происшествия После схода с рельсов грузовых вагонов в Коми возбудили дело Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после схода с рельсов 23 грузовых вагонов на станции Керки Северной железной дороги.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами» Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».

Футбол Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом» Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Политика Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Авто Названы самые угоняемые в России автомобили Напомним, по итогам 2018 года, согласно опросу, который был проведён среди страховых компаний, работающий на территории нашей страны, самыми угоняемыми машинами в России стали Toyota Camry и Hyundai Solaris.

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Футбол «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Наука Будущие птенцы предупредили друг друга об опасности вибрацией яиц Авторы исследования предполагают, что информация в данном случае передается от одних птенцов другим за счет изменения частоты вибрации яиц, в которых находятся слышавшие крики опасности эмбрионы.

Политика Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

Происшествия СКР опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в мэрии Читы Пименову инкриминируют хищение 1,6 млн рублей при исполнении госконтракта Следственный комитет России опубликовал на YouTube двухминутный ролик с места задержания сотрудника МЧС по Забайкальскому краю, которого подозревают в хищении 1,6 млн рублей.

Политика Медведев освободил замруководителя Ростуризма от должности Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Николая Королева от должности заместителя руководителя Росутризма по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

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Технологии Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Происшествия В Великобритании чайка похитила чихуахуа Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

Технологии Etsy покупает самый известный онлайновый рынок музыкальных инструментов и оборудования Компания Etsy, известная торговая площадка для продажи уникальных изделий и предметов прикладного искусства, подписала окончательное соглашение о приобретении Reverb Holdings — частной торговой площадки, где продаются новые, бывшие в употреблении и старинные музыкальные инструменты и оборудование.

Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково» Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.