Кино

«Мстители: Финал» назван самым кассовым фильмом в историиSostav.ru 05:55

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия». Лента сдвинула с первого места предыдущего обладателя этого звания. Это блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар», вышедший в 2009 году, и продержавшийся на первом месте на протяжении последних 10 лет.
Читать в источнике
Обсудить21
с чего всё началось
Как уточняет Box Office Mojo
, сборы новых «Мстителей» Энтони и Джо Руссо составили $2,790 млрд по всему миру, а «Аватара» Джеймса Кэмерона — чуть меньше, $2,789 млрд.
RT на русском11:44

Подробнее о событии

Тони Старк теперь с Эйвой: Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с новым рекордом

REGNUM10:26

СМИ: новые «Мстители» обходят рекорд «Аватара» по кассовым сборам

ТАСС20 июля в 23:20

Последний фильм о мстителях побил абсолютный рекорд «Аватара» по сборам

Ведомости04:47

«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

Коммерсантъ04:56

Американская лента «Мстители. Финал» стала самой кассовой в истории кино

Эхо Москвы03:00

Последние «Мстители» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом

РБКвчера в 12:47

Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

News.ru08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:44, Вашингтон
Кино

Охотника за вампирами в новом фильме «Блейд» сыграет Махершала Али

Студия Marvel объявила о перезапуске кинофраншизы "Блейд", главную роль сыграет Махершала Али, передает портал tvrain. ru.
Обновлено в 08:00
Происшествия

После схода с рельсов грузовых вагонов в Коми возбудили дело

Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после схода с рельсов 23 грузовых вагонов на станции Керки Северной железной дороги.
Обновлено в 13:29
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Происшествия

Гражданскую активистку убили в Петербурге

Обновлено в 14:32
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Политика

Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано

Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Экономика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Авто

Названы самые угоняемые в России автомобили

Напомним, по итогам 2018 года, согласно опросу, который был проведён среди страховых компаний, работающий на территории нашей страны, самыми угоняемыми машинами в России стали Toyota Camry и Hyundai Solaris.
Обновлено в 14:15
Политика

Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Футбол

«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков

В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Наука

Будущие птенцы предупредили друг друга об опасности вибрацией яиц

Авторы исследования предполагают, что информация в данном случае передается от одних птенцов другим за счет изменения частоты вибрации яиц, в которых находятся слышавшие крики опасности эмбрионы.
Обновлено в 11:06
Наука

Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество

Обновлено в 02:58
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Политика

Путин отменил санкции России против Эритреи

Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Политика

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова похоронили

Обновлено вчера в 12:08
Технологии

Разработан бот, создающий новые эмодзи, соединяя старые

Обновлено в 12:28
Происшествия

СКР опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в мэрии Читы

Пименову инкриминируют хищение 1,6 млн рублей при исполнении госконтракта Следственный комитет России опубликовал на YouTube двухминутный ролик с места задержания сотрудника МЧС по Забайкальскому краю, которого подозревают в хищении 1,6 млн рублей.
Обновлено в 07:55
Политика

Медведев освободил замруководителя Ростуризма от должности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Николая Королева от должности заместителя руководителя Росутризма по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
Обновлено в 13:40
Футбол

В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах

В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Технологии

Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon

Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия

Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Великобритании чайка похитила чихуахуа

Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Технологии

Etsy покупает самый известный онлайновый рынок музыкальных инструментов и оборудования

Компания Etsy, известная торговая площадка для продажи уникальных изделий и предметов прикладного искусства, подписала окончательное соглашение о приобретении Reverb Holdings — частной торговой площадки, где продаются новые, бывшие в употреблении и старинные музыкальные инструменты и оборудование.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково»

Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.
Обновлено в 12:01
Политика

Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа

Обновлено в 11:50
ещё по теме
Джеймс Кэмерон
Канадский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, океанограф. Один из самых успешных режиссёров в истории кино: восемь его самых популярных картин собрали в прокате более 5,5 млрд долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное