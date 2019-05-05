Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисеГазета.Ru 11:48
Отмечается, что до последних "Мстителей" ни одному фильму не удавалось собрать $2,189 млрд в такие сроки. Подчеркивается, что прошлому рекордсмену - фильму Джеймса Кэмерона "Аватар" - потребовалось 47 дней на то, чтобы собрать более $2 млрд.
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