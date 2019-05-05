Кино

«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисеГазета.Ru 11:48

Отмечается, что до последних "Мстителей" ни одному фильму не удавалось собрать $2,189 млрд в такие сроки. Подчеркивается, что прошлому рекордсмену - фильму Джеймса Кэмерона "Аватар" - потребовалось 47 дней на то, чтобы собрать более $2 млрд.
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Новые «Мстители» собрали в прокате более $2 млрд за рекордный срок

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На это променяли «Мстителей»

Эхо Севера08:14

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Life.ruвчера в 17:27

Новые «Мстители» собрали за неделю мирового проката почти $2 млрд

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
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В Шереметьево загорелся самолет

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Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
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Основной причиной гибели людей в самолете в Шереметьево стали пассажиры, спасавшие свой багаж

Обновлено в 15:53
Происшествия

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Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
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Армия и оружие

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Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП

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Обновлено вчера в 12:45
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Происшествия

Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи

«Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.
Обновлено в 15:27
Космос

Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны

Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
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Происшествия

В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100

Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Происшествия

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В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено в 15:26
Политика

Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина

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Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

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Обновлено в 15:05
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
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Политика

В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборов

Ранее избранному президенту напомнили, почему в налаживании отношений между Россией и Украиной нуждается прежде всего Киев, а не Москва.
Обновлено в 12:56
Политика

Гуайдо признал провал попытки свержения президента Венесуэлы

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Общество

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Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
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Футбол

«Аякс» стал обладателем Кубка Нидерландов

В финальном матче Кубка Нидерландов «Аякс» играл с «Виллем II». Встреча завершилась победой амстердамцев.
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Наука

Физические упражнения улучшают память при сердечной недостаточности

Ученые заявляют, что физкультура улучшает память пациентам с сердечной недостаточностью, у них улучшаются когнитивные функции.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

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Происшествия

Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии

Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Космос

NASA показало фото заката на Марсе

NASA обнародовало снимки с поверхности Красной планеты с панорамой восхода и заката. Фотографии были сделаны аппаратом InSight 25 апреля.
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Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
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Футбол

«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон

Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
Происшествия

Число жертв инцидента в Шереметьево возросло до 13 человек

Обновлено в 14:10
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