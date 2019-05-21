Энергетика
Мозырский НПЗ загружен чистой нефтью в полном объемеТАСС вчера в 12:45
ОАО "Мозырский НПЗ" к настоящему времени удалось полностью загрузить чистой нефтью, ОАО "Нафтан" загружен пока лишь на 65%. Об этом сообщил во вторник телеканал "Беларусь-1" со ссылкой на концерн "Белнефтехим". По их данным, "Нафтан" сможет восстановить объемы загрузки сможет лишь к концу июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Белоруссии назвали сроки восстановления транзита нефти по «Дружбе»
Rambler News Serviceвчера в 13:14
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Захарова назвала ошибкой призыв Зеленского усилить санкции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia может получить роскошный салон
Все технические характеристики кроссовера от Kia на базе Hyundai Creta держатся в секрете.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Стало известно, что родственники Юлии Началовой сделают с ее вещами
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта. Сейчас родные артистки задумались над судьбой ее личных вещей.
Обновлено в 04:58
Авто
Ford сохранит дилерскую сеть во всех регионах России
Ford Sollers, покидающий российский рынок легковых автомобилей уже этим летом, сохранит свою дилерскую сеть во всех регионах России.
Обновлено в 07:25
Общество
За отказ обслуживать инвалидов и пенсионеров предложили штрафовать
Необходимость законопроекта объясняется тем, что участились случаи, когда инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц отказывают в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, руководствуясь формальными причинами или исходя из маркетинговых принципов.
Обновлено в 09:03
Кино
Тарантино рассказал, почему был холостяком до 55 лет
"Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину", - заявил Тарантино.
Обновлено в 09:01
Кино
Любимые мультперсонажи принесут удачу и помогут выиграть в лотерею
Эксклюзивная серия лотерейных билетов наверняка станет любимой у поколения людей, воспитанных в СССР.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Авто
Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
ДНР сообщила о захвате в плен грузовика с бойцами ВСУ
Автомобиль заехал на блокпост в районе поселка Новотроицкое Восемь бойцов Вооруженных Сил Украины оказались в плену в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Обновлено в 07:03
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Культура
Писатель Алексей Иванов сравнил Манчестер с Челябинском
Автор романа "Географ глобус пропил" стал героем программы Юрия Дудя Писатель Алексей Иванов сравнил английский Манчестер с Челябинском во время общения с видеоблогером Юрием Дудем в очередном выпуске его программы.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Здание МГИМО проверяют после сообщения о минировании
Здание Московского государственного института международных отношений (МГИМО), находящееся на проспекте Вернадского, 76, проверяют после анонимного сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:22
Политика
Украинская Рада забилась в прощальной истерике
Спикер Парубий выполнил требование нового президента: депутаты собрались на внеочередное заседание и забились в конвульсиях.
Обновлено в 07:12
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России
Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
Обновлено в 08:20
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Культура
Ксения Собчак выпустила интервью с Ларсом фон Триером
Ксения Собчак взяла интервью у Ларса фон Триера для своего ютьюб-шоу «Осторожно, Собчак!»
Обновлено в 08:19
Экономика
ЦБ намерен запретить билеты «банка приколов»
Как рассказала "Российская газета", речь идёт не только о шуточных банкнотах, но и о монетах, имитирующих настоящие деньги.
Обновлено в 05:30
Политика
В Кремле заявили, что решение о месте для храма в Екатеринбурге недостаточно проработали
Решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработано.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Расследованием ЧП на Солнцевской линии метро займется спецкомиссия
Расследованием причины инцидента на Солнцевской линии московского метро занимается специально собранная экспертная комиссия, по итогам все данные будут представлены, сообщил журналистам заместитель мэра, руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
Обновлено в 06:45
Политика
Глава администрации Зеленского пожаловался на попадание в люстрационные списки
Ранее 21 мая депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев написал в Facebook, что президент Владимир Зеленский нарушил закон «Об очищении власти», назначив Богдана главой АП.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры
В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.
Обновлено в 08:52
Музыка
Умер солист Alabama 3 и автор музыки к «Клану Сопрано» Джейк Блэк
Группа Alabama 3 была создана в 1995 году в Брикстоне, играла смесь эйсид-хауса и кантри, выпустила 12 альбомов, но самой известной стала их песня "Woke Up This Morning", звучавшая на открывающих титрах сериала "Клан Сопрано".
Обновлено вчера в 17:42