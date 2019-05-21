Мозырский НПЗ загружен чистой нефтью в полном объемеТАСС 12:45

ОАО "Мозырский НПЗ" к настоящему времени удалось полностью загрузить чистой нефтью, ОАО "Нафтан" загружен пока лишь на 65%. Об этом сообщил во вторник телеканал "Беларусь-1" со ссылкой на концерн "Белнефтехим". По их данным, "Нафтан" сможет восстановить объемы загрузки сможет лишь к концу июля.

Политика Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.

Политика Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.

Происшествия В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.

Энергетика Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Происшествия Смерч в Польше повредил более сотни домов Сильнейший смерч пронесся во вторник неподалеку от польского города Люблин, обрывая линии электропередач и вырывая деревья с корнем.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.

Политика Путин провел телефонную беседу с Меркель и Макроном Путин, Меркель и Макрон отметили в телефонной беседе важность сохранения иранской ядерной сделки, приверженность сотрудничеству с Ираном - Кремль.

Политика Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Происшествия У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.

Общество Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.

Происшествия Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности.

Театры Жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.

Общество Дачники Подмосковья нашли способ уничтожения борщевика Как поясняет дачник, первые ростки борщевика появляются в конце мая, через месяц — вторые. В третий раз растение цветет в конце августа.

Шоу-бизнес Яна Поплавская переживает из-за плохой наследственности Как оказалось, артистка переживает из-за своей плохой наследственности, поэтому она регулярно проходит различные обследования.

Шоу-бизнес Вдова Доренко показала последние фото журналиста перед смертью Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала в Instagram о том, как прошел последний день журналиста, и поделилась фотографиями и видео с его участием, которые были сделаны незадолго до его смерти.

Кино Вышел трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» В российском прокате картина, которая станет продолжением сериала, должна появиться 31 октября В сети появился трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон", который станет продолжением одноименного сериала.

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Политика Журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко Спецкор издания «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики газеты Максим Иванов заявили, что вынуждены покинуть издание.