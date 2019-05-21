Энергетика
Мозырский НПЗ загружен чистой нефтью в полном объемеТАСС 12:45
ОАО "Мозырский НПЗ" к настоящему времени удалось полностью загрузить чистой нефтью, ОАО "Нафтан" загружен пока лишь на 65%. Об этом сообщил во вторник телеканал "Беларусь-1" со ссылкой на концерн "Белнефтехим". По их данным, "Нафтан" сможет восстановить объемы загрузки сможет лишь к концу июля.
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