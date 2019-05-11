Энергетика
Мозырский НПЗ приступил к переработке качественной нефтиИзвестия 09:05
Белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку качественной нефти, предприятие повышает производственную нагрузку до оптимальной.
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Политика
Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане
Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.
Обновлено в 08:46
Политика
Гройсман раскрыл секрет своего похудения
Пока ещё премьер-министр Украины Владимир Гройсман смог сбросить лишний вес, соблюдая лишь два правила.
Обновлено в 04:40
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории пробились в российскую футбольную Премьер-лигу.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон на Черном море
Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко на брифинге заявил, что корабли Российской Федерации на постоянной основе блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях под видом учений.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве
Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Ахмат — Крылья Советов 2:1 (2-й тайм)
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед матчем 28-го тура РПЛ с «Ахматом» рассказал о кадровых проблемах.
Обновлено в 09:31
Теннис
Федерер сыграет на турнире в Риме
Обновлено в 10:18
Культура
Композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище
Композитора Евгения Крылатова похоронили в субботу, 11 мая, на Митинском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:56
Музыка
Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено в 06:10
Происшествия
Школьника из Первоуральска до смерти забили из-за сигареты
Группа парней до смерти избила 15-летнего школьника в Первоуральске.
Обновлено в 08:29
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Спорт
Загитова поделилась фотографиями с отпуска
Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова поделилась со своими поклонниками фотографиями с отпуска, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01
Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Политика
Крымский отдых входит в моду у украинцев
Обновлено в 09:03
Футбол
В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ
Пресс-служба футбольного клуба "Енисей" с юмором отнеслась к вылету команды из Российской премьер-лиги и возвращению в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Обновлено в 09:19
Политика
В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 02:53
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено в 05:33
Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Обновлено в 08:58
Происшествия
Боевики напали на гостиницу в Пакистане
Обновлено в 09:52
Политика
Глава финского МИД после ухода из политики напишет книгу о популизме
Глава МИД Финляндии, основатель и экс-лидер партии "Истинные финны" Тимо Сойни после ухода из большой политики, который произойдет уже предстоящим летом, намерен взяться на написание книги.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:19
Кино
В Сеть «утекли» спойлеры к финалу «Игры престолов»
По сообщениям издания The Sun, тысячи фанатов сериала «Игра престолов» успели посмотреть выложенные ролики к пятой и шестой серии, в которых содержались спойлеры.
Обновлено в 04:50
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Политика
Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Макрону
Выборы в Европарламент, намеченные на конец мая 2019 года, по мнению лидера французской оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, станут для президента Эммануэля Макрона определяющими.
Обновлено в 01:11
Здоровье
Три продукта на столах россиян, содержащие яды, назвали медики
Небезопасные продукты на столах россиян, содержащие ядовитые вещества, назвали медики.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00